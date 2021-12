Über 35 Jahre war er für seine Heimatgemeinde Fischbach im Einsatz, 15 Jahre davon als Ortsbürgermeister. Auch die Theysohn-Stiftung hat er über Jahre geprägt. Nun ist Dieter Schehl im Alter von 82 Jahren gestorben.

„Treue, Zuverlässigkeit, Loyalität, Engagement, hervorragende Arbeit, Hilfsbereitschaft und immer freundliches Wesen“ – so beschrieb Anke Förster, Ehrenvorsitzende der Daniel-Theysohn-Stiftung (Ludwigswinkel), ihren langjährigen Mitstreiter bei dessen Abschied von der Stiftung im Januar 2017. Drei Jahrzehnte lang war Schehl dort „der gute Geist, der Kümmerer in allen großen und kleinen Dingen“. Zunächst viele Jahre als Vorstandsmitglied – infolge seines Amtes als Ortsbürgermeister von Fischbach – und ab 1999 in der Geschäftsführung der Stiftung, die von seiner beruflichen Erfahrung in der Finanzverwaltung profitieren konnte.

Lange engagiert war Dieter Schehl auch in der Kommunalpolitik. 1969 wurde er Mitglied des Fischbacher Gemeinderates, fünf Jahre später erster Ortsbeigeordneter, 1984 schließlich zum Ortsbürgermeister gewählt – ein Amt, das er bis 1999 ausübte und dann nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Vieles hat der Fischbacher Ehrenbürger erfolgreich auf den Weg gebracht, darunter das Biosphärenhaus als Ersatz für den nicht zustande gekommenen Wasgausee.