Zwar erhöhen sich infolge von Personalkostensteigerungen die Kosten für die Grundschulbetreuung in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Die Eltern von Kindern, die an den Schulen in Bottenbach und Lemberg vor und nach dem Unterricht betreut werden, sollen aber nicht stärker zur Kasse gebeten werden.

Für das Schuljahr 2021/22 wurden in Bottenbach 13 Kinder für die kurze Betreuung – eine Stunde morgens vor Schulbeginn und nachmittags bis 14 Uhr – angemeldet. 26 Kinder sollen das lange Angebot – eine Stunde morgens und nachmittags bis 16 Uhr – in Anspruch nehmen. Der Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land hat jetzt die Elternbeiträge festgesetzt. Für die kurze Betreuung sind weiterhin 200 Euro in zwei Raten zu je 100 Euro zu zahlen. Weil das längere Betreuungsangebot in Bottenbach nach den Sommerferien stärker nachgefragt ist, sinken dort sogar die Elternbeiträge. Der Beitrag für das lange Angebot betrug zuletzt 495 Euro, künftig sind es 418 Euro, zahlbar in elf Monatsraten zu je 38 Euro.

Die Kosten für die Betreuungsangebote der Lemberger Heinrich-Weber-Schule bleiben konstant. Eltern müssen dafür 60 Euro im Jahr bezahlen. An der Schule wollen im kommenden Schuljahr 28 Kinder die Mittagsbetreuung von 11.30 bis 12.30 Uhr nutzen. 22 Kinder sind für die Betreuung freitags von 11.30 bis 15.30 Uhr angemeldet worden. daa