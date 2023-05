Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Könnte es in Battweiler schon bald ein Neubaugebiet geben? Dieser Frage geht der Gemeinderat am Donnerstagabend in seiner Sitzung (19.30 Uhr, Konrad-Loschky-Halle) nach. Laut Bürgermeister Werner Veith sucht dessen Stellvertreter Stefan Hlava derzeit nach einer geeigneten Fläche rund ums Dorf. Jedoch sieht Veith die Angelegenheit etwas kritisch.

Das Problem, so Veith, sei schlichtweg, dass die Nachfrage nach Bauplätzen in Battweiler nur recht verhalten ausfällt – und das schon seit vielen Jahren. Der Idee eines Neubaugebietes