Seit August 1999 war Pfarrer Martin Lenz in Lambsbonr und Bechhofen Gemeindepfarrer der protestantischen Kirche. Nun wechselt er nach Weisenheim am Sand. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht.

Ein Amtsträger für die Pfarrstelle in Lambsborn/Bechhofen ist laut Dekan Holtmann vom Dekanat in Homburg noch nicht in Sicht. Die Stelle sei im aktuellen Amtsblatt ausgeschrieben, es habe sich bisher aber noch niemand beworben. Bewerbungsschluss ist am 14. August.

Sollte sich bis dahin niemand melden, werde die Stelle ein zweites Mal ausgeschrieben, teilte Pfarrer Thomas Risser aus Bruchmühlbach-Miesau mit, der die Vertretung für Lambsborn/Bechhofen übernimmt. Wenn sich danach immer noch niemand meldet, müsse die Stelle von der Landeskirche in Speyer besetzt werden.

Der vorherige Pfarrstellenleiter Martin Lenz hatte die Sorge geäußert, die Stelle könnte womöglich einer Pfarrstellenverringerung zum Opfer fallen. Die Zahl seiner Gemeindemitglieder sei von 1999 bis jetzt deutlich geschrumpft. In Lambsborn von 550 auf 395, in Bechhofen von 1020 auf 758. Diese Sorge war aber nicht ausschlaggebend für den Wechsel, betont er.

Die Befürchtungen von Martin Lenz kann Thomas Risser nachvollziehen, es sei nicht unwahrscheinlich, dass sich im Laufe der nächsten zwei Jahre herausstelle, dass die Stelle gestrichen werden müsse. So wie es jetzt sei, werde es nicht bleiben.

Martin Lenz wurde am 14. Juni in einem Gottesdienst verabschiedet, erstmals nach 20 Jahren hatte sich Lenz selbst für eine Versetzung entschieden. Dies hatte familiäre Gründe.