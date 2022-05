In der neu ausgebauten Kalkofenstraße muss nachgebessert werden, weil die Entwässerungsrinne nicht korrekt eingebaut wurde. Erfreulich dagegen: Das Dorffest soll wieder gefeiert werden.

Die Entwässerungsrinne linksseitig aus Richtung Hauptstraße in der neu gebauten Kalkofenstraße wurde nicht ordnungsgemäß eingebaut. Die Rinnenblöcke seien bereits im Bereich der schadhaften Stelle zurückgebaut, damit der sachgerechte Einbau erfolgen kann. Die Kosten trägt der Subunternehmer, der den fehlerhaften Einbau gemacht hat. Innerhalb von zwei Wochen soll die Nachbesserung beendet sein.

Jazz und Dorffest

Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr folgt am kommenden Samstag die zweite Auflage von „die Ortsgemeinde swingt“. Die „BigBand 17“ spielt kostenlos an der Pergola und danach sorgt eine Jazz-Jamsession für gute Stimmung und das alles bei kostenlosem Eintritt. „Der Erfolg des letzten Jahres soll gerne fortgesetzt werden“, so Höh. Der Pirmasenser Jazz-Club kooperiert mit dem örtlichen Männergesangverein.

Zur „Rubrik erfreulich“ gehört auch, dass das Dorffest nach pandemiebedingter Zwangspause vom 8. bis 10. Juli wieder gefeiert werden kann. „Die Musik und weitere Attraktionen stehen fest, schließlich feiern wir unser 30-jähriges Jubiläum“, versprach Höh ein besonderes Fest.