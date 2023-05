Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Engpass im Baustellenbereich der B 10 bei Hinterweidenthal müsse nachbessert werden, weil das Unfallrisiko dort hoch sei. Das fordert Andreas Wilde, der als Helfer bei dem schweren Lkw-Unfall Anfang August im Einsatz war, in seiner Funktion als Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbandes in der Verbandsgemeinde Hauenstein. Der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern prüft das Anliegen.

Er sei als Helfer am 4. August bei dem Unfall mit drei Lkw am Unfallort gewesen und habe sich anschließend ein Bild von der Straße gemacht, berichtet Wilde. Dabei habe er festgestellt,