Nachbarschaftsstreitigkeiten und juristische Fallstricke brachten einen 59-Jährigen und eine 45-Jährige aus dem Dahner Felsenland am Montag auf die Anklagebank des Amtsgerichts Pirmasens. Die Anklage lautete auf versuchte Nötigung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, er habe im Januar bei der örtlichen Polizei angerufen und gefordert, ein namentlich genannter Beamter solle Informationen, die er an die Jagdbehörde gemeldet habe, zurücknehmen. Sonst müsste er eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Beamten einlegen. Am Folgetag hätten beide Angeklagten in einer E-Mail verlangt, dass der Polizist eine Klarstellung oder Gegendarstellung gegenüber der Waffenbehörde abgebe, dass seine Darstellung unwahr sei, und dass er sich gegenüber dem Angeklagten entschuldige – „sonst sehen wir uns gezwungen, eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu erheben“. Der Anlass: Der 59-Jährige soll laut Anklage bei einem Polizeieinsatz im Oktober 2021 gesagt haben, dass er sich verteidigen und notfalls auch schießen werde, „dann gibt’s eben Tote“. Das wiederum soll der Polizist der Waffenbehörde gemeldet haben.

Am Montag äußerte der 59-Jährige zur Anklage: „Ich bin noch geschockt. Das ist sehr harter Tobak.“ Er habe nur eine Klarstellung gewollt, dass die Mitteilung an die Kreisverwaltung als Waffenbehörde nicht den Tatsachen entspreche. Er habe nie gedroht, seine Waffe gegen Menschen einzusetzen. Er sei passionierter, langjähriger Jäger und sei in Lehrgängen gedrillt worden, nie solche Andeutungen zu machen.

Angeklagter: Wollte keine Drohung

Zum Hintergrund der Geschichte berichtete der 59-Jährige folgendes: Seit vier Jahren habe er mit seinem Nachbarn Ärger. „Ich habe die Hölle“, sagte er. Wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten sei die Polizei auch vor Ort gewesen. An seinem Autoreifen sei die Luft abgelassen gewesen, was sehr gefährlich sei. Er habe den Nachbarn in Verdacht gehabt. Aber die Polizei habe ihm gesagt, sie werde nicht mehr kommen, er würde so viel Ärger machen. Vielleicht habe er gesagt: „Kann sein, dass ich mich verteidigen muss“, räumte der 59-Jährige ein.

Wegen einer Auslandsreise und weil er den Beamten telefonisch nicht erreichen konnte, habe er seine Bekannte gebeten, die E-Mail zu schreiben, unter die die 45-Jährige auch ihren Namen gesetzt hatte. „Ich wollte keine Drohung. Nur eine Ankündigung einer Dienstaufsichtsbeschwerde“, verteidigte sich der Mann.

Ärger mit der unteren Waffenbehörde

Die Richterin belehrte den Mann: Es sei nichts Strafrechtliches, wenn er eine Dienstaufsichtsbeschwerde mache. „Aber die Verknüpfung ist das juristische Problem.“ Er habe sich bei der Verknüpfung nichts gedacht, erwiderte der Mann. „In unserer Wirtschaftswelt ist es ein normales Schreiben, wenn man eine Rechnung anmahnt“, erläuterte er. Jetzt habe er richtig Ärger mit der Kreisverwaltung als unterer Waffenbehörde – wegen seiner waffenrechtlichen Zuverlässigkeit.

Die Richterin glaubte dem Mann, dass es ein Kommunikationsproblem war und er „gegenüber der Polizei nicht bösartig sein wollte“. Und dass die Frau „reingerutscht“ sei.

Rat der Richterin: Weniger emotional reagieren

Mit Einverständnis aller Beteiligten stellte das Amtsgericht das Verfahren gegen die Frau ohne Auflagen ein. Wenn der 59-Jährige 400 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege gezahlt hat, wird auch sein Verfahren endgültig eingestellt. „Versuchen Sie, nicht ganz so emotional zu reagieren – bei Nachbarschaftsstreitigkeiten“, riet ihm die Richterin. Wobei: Der Mann soll mit mehreren Nachbarn im Clinch liegen, war zu hören.