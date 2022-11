Nach zwei Jahren unfreiwilliger Pause wird es in Herschberg am kommenden Samstag und Sonntag wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Die Öffnungszeiten sind am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Nachdem es sich auch im Hinblick auf das Wetter bewährt hat, findet das Marktgeschehen überwiegend in der Bürgerhalle statt, bei günstiger Witterung werden den Besuchern auch im Freien Getränke angeboten. Verhältnismäßig kurzfristig ist diesmal wegen der Unsicherheit bezüglich der Coronaregeln die Entscheidung gefallen, den Weihnachtsmarkt durchzuführen. Die bisherigen Veranstalter, der Tennisclub (HTC) und der Carnevalsverein (CHN) haben dazu erstmals den Sportverein (SVH) ins Boot geholt. Durch diese Dreier-Konstellation kann beim Aufbau und der Bewirtung auf mehr Helfer zurückgegriffen werden.

Die Marktstände sind alle in der Halle, wodurch die Besucher unabhängig vom Wetter in Ruhe stöbern können. Angeboten werden Kunsthandwerk, textile Bastelarbeiten, modische Strickwaren, Schmuck und Taschen. Weihnachtsplätzchen und Liköre gibt es und auch Honig gehört zum Angebot. Auf die jüngsten Besucher wartet ein Bastel-Workshop.

Die Vereine servieren Flammkuchen, Wurstsalat mit Pommes und Rostwürste, während die Mütter vom Kita-Förderverein Waffeln backen. Neben einer breiten Auswahl an kalten Getränken dürfen Glühwein und Kinderpunsch nicht fehlen. Am Sonntag ist im Foyer der Bürgerhalle ein Advents-Café eingerichtet, wo Kaffee und Kuchen angeboten werden.