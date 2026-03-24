Nach zehn Jahren ohne gemeinsames Feiern im Sommer soll 2026 im August wieder ein Dorffest in Maßweiler stattfinden. Die Planungen dafür laufen.

Gefeiert werden soll auf dem Platz am Rathaus, skizzierte der Maßweilerer Ortsbeigeordnete Andre Schattner (CDU) den Stand der Vorbereitungen. Für Schatten sollen die Pergola-Markisen sorgen, die die Gemeinde für 3250 Euro im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogrammes angeschafft hat. Sie können vor den ersten vier Garagen neben dem Rathaus angebracht werden und „bis zum Dorffest installiert sein“, unterstrich Ortsbürgermeister Herbert Semmet (CDU).

Erste Gespräche mit den Vereinen haben bereits stattgefunden. Alle aktiven Maßweilerer Vereine „sind beim Dorffest mit dabei“, sagte Schattner. Einig war man sich im Rat, dass das Dorffest eine gemeinschaftlich getragene Sache sein muss, um es erfolgreich wiederzubeleben. Scheitere dieser Anlauf, „dann war es das endgültig mit dem Dorffest“.

Unterstützung aus dem Dorfbudget

Um die Teilnahme für Vereine einfacher zu machen, hat der Rat beschlossen, Mittel aus dem Dorfbudget für das Fest zu verwenden. „Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ heißt ein Förderprogramm des Landes, das Gemeinden bis 1000 Einwohner jährlich 1500 Euro bringt.

Dieses Geld – zur Verfügung stehen in Maßweiler das Dorfbudget 2025, das bis 30. Juni dieses Jahres ausgegeben sein muss, und das Dorfbudget 2026 – will die Gemeinde nutzen, um die Bühne und die Band Celebrate Music 4 you für das Dorffest zu bezahlen. Damit müssen sich die teilnehmenden Vereine nicht an diesen Kosten beteiligen, die den Gewinn schmälern würden, und können schneller Geld für die Vereinskasse verdienen.