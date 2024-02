Geld vom Konto abheben, ist nach der Sprengung der Geldautomaten in Fischbach und Bundenthal nicht mehr möglich. Das Wieslauter- und das Sauertal haben sich zur Bargeldwüste entwickelt. Der nächste Automat steht in Dahn. Der Ruf nach Ersatz wird lauter.

Wer nicht im Supermarkt Geld abheben möchte, muss auf den Sparkassenbus warten, der einmal pro Woche kommt. Die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau liefert ihren Kunden das Bargeld inzwischen auf Bestellung nach Hause. Der ehemalige Bürgermeister Gerhard Ecker forderte in der Einwohnerfragestunde den Ortsgemeinderat auf, sich dafür einzusetzen, dass in Fischbach wieder ein Geldautomat installiert wird. „Alle Sauertalgemeinden sollten sich hier zusammenschließen und Sturm laufen“, sagte er. Wenn die Sicherheitslage für die Polizei in Fischbach so schwierig ist, wie von der Bank behauptet, dann sollte man überlegen, eine Polizeiwache in Bundenthal zu installieren statt in Dahn, um die Wege kürzer zu halten, schlug Ecker vor. Er forderte den Rat zu einer Stellungnahme auf. „Es kann nicht sein, dass wir hier das fünfte Rad am Wagen sind und die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau sich aus dem Wasgau nahezu komplett herauszieht“, betonte er.

Auswirkungen auf Tourismus befürchtet

Ortsbürgermeister Sebald Liesenfeld pflichtete seinem Vorgänger bei. Er wies darauf hin, dass man sich seit vielen Jahren bemühe, den Tourismus aufzubauen und es nicht sein könne, dass es in der Region kein Bargeld mehr gibt. Die Ratsmitglieder waren sich einig, dass sich das auf Dauer auch auf die Gäste auswirkt. „Außerdem wird hier ein für mich sehr wichtiger Faktor außer Acht gelassen, nämlich die Teilhabe unserer älteren Mitbürger“, sagte Liesenfeld. Ihnen werde durch das Fehlen der Bank vor Ort die Möglichkeit genommen, möglichst lange selbstständig ihre Geldgeschäfte zu erledigen. „Ich habe keine Handhabe, diesen Instituten etwas vorzuschreiben, aber wenn der Service schlechter ist als bei einer Onlinebank, dann muss jeder seine eigene Entscheidung treffen, wo er sein Konto hat.“ Der derzeitige Service der Bank, das Geld nach Hause zu liefern, nutze Touristen beispielsweise nichts, und der Supermarkt ist für ihn ebenfalls keine Alternative. Liesenfeld sagte zu, das Problem mit in die Bürgermeisterdienstbesprechung zu nehmen. „Das ist ein Thema, mit dem sich der Verbandsgemeinderat beschäftigen sollte, es geht ja nicht nur um Ludwigswinkel.“