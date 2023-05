Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz (OVG), dass die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zur Ausweisung von Windkraft-Konzentrationsflächen ungültig ist, will Abo-Wind die Planungen für den Bau von Windkraftanlagen bei Käshofen und Großbundenbach wieder aufnehmen. Das kündigte das Wiesbadener Unternehmen am Freitag an.

Abo-Wind möchte zwei Windparks mit insgesamt bis zu sieben Anlagen bauen. Beide Projekte lagen seit 2018 auf Eis, weil das Unternehmen erst die Änderung des Flächennutzungsplans