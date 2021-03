Zwei Aufträge vergab der Gemeinderat Kleinsteinhausen für Heizungs- und Sanitärarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus. Dorfplaner Hans-Jürgen Wolf berichtete über die Fortschritte der Sanierung. Nach Ostern könne die Glocke des Glockenturms wieder in Betrieb genommen werden, sagte er. Dann rückt auch der Dachdecker an, um zur Verstärkung der Dachbalken im Dachgeschoss Stahlschienen einzubauen. Wolf geht davon aus, dass es noch zwei, drei Wochen dauern könnte, bis die Temperaturen so gestiegen sind, dass der Verputzer den Außenputz anlegen kann. Ende April, Anfang Mai könnten dann die Fenster neu gestrichen werden. Zuletzt war die Schließanlage erneuert worden, der Zugang ist jetzt per Chip möglich.

Dusenbrücker Weg: Aus Grünfläche wird ein Bauplatz

Den letzten Schritt zur Umwandlung einer Grünfläche im Bereich des Dusenbrücker Wegs in einen Bauplatz hat der Gemeinderat Kleinsteinhausen jetzt vollzogen und die Änderung des Bebauungsplans einstimmig als Satzung beschlossen. Die bei der Auslegung der Bebauungsplan-Änderung eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange hatte Planer Hans-Jürgen Wolf zuvor vorgestellt und erläutert. Änderungen am Bebauungsplan ergaben sich dadurch nicht.

Ringanker an der Kapelle kostet 4200 Euro

Für 4200 Euro wird das Bauunternehmen Maurer und Klinkner aus dem saarländischen Landweiler-Reden einen Ringanker an der Bushaltestelle Kapellchen betonieren. Den Auftrag dazu vergab der Rat einstimmig. Das Dach der Buswartehalle am Ortseingang an der Straße nach Bottenbach ist sanierungsbedürftig. Bevor der Rat das Dach weitgehend in Eigenleistung neu deckt, wird der Ringanker eingebaut.