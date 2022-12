Der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) hat dem Landkreis Südwestpfalz einen Strich durch die Müllgebührenkalkulation gezogen. Weil die Verbrennungspreise für den Restmüll nicht so stark sinken, wie das der ZAS noch am 1. September angekündigt hatte, musste der Kreis die Gebühren neu kalkulieren.

Die gute Nachricht vorweg: Im Vergleich zu 2022 werden die Bürger im Landkreis bei den Müllgebühren trotz der Neukalkulation deutlich entlastet. Im Schnitt wird die Biomüllentsorgung rund 21 Prozent günstiger, bei der Restmüllentsorgung sind es 12,4 Prozent weniger.

Der ZAS hatte am 1. September in einem Schreiben an seine Mitglieder – die Städte Pirmasens, Zweibrücken und Landau sowie die Landkreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und Germersheim – über den zu erwartenden Verbrennungspreis für das Jahr 2023 informiert. „Es handelt sich um eine Vorabkalkulation. Sie gibt den Kenntnisstand von heute wieder und ist gekennzeichnet durch Unsicherheiten hinsichtlich des weiteren Verlaufs des Geschäftsjahres. Die Ansätze sind konservativ angelegt“, hieß es in dem Schreiben. Der ZAS hatte angekündigt, dass der Verbrennungspreis von 255 Euro je Tonne im Jahr 2022 auf 43,16 Euro je Tonne im Jahr 2023 sinken werde.

137 statt 43,16 Euro je Tonne

Dieser Verbrennungspreis ließ sich aber nicht halten. Wie ZAS-Geschäftsführer Thomas Linnert am Mittwoch in der ZAS-Versammlung erklärte, sei der Strommarkt stark in Bewegung, die Abfallpreise bewegten sich in den Keller. Dass der ZAS den Verbrennungspreis auf den historischen Tiefstand von 137 Euro senken konnte, liegt an den hohen Strompreisen im Zuge der durch den Ukraine-Krieg hervorgerufenen Energiekrise. Der ZAS hatte mit Einnahmen durch den Stromverkauf in Höhe von 3,2 Millionen Euro für das Jahr 2022 gerechnet. Tatsächlich werden es wohl 16,4 Millionen Euro. 2023 hofft Linnert auf Einnahmen durch den Stromverkauf in Höhe von 11,2 Millionen Euro. Die Turbine im Fehrbacher Müllofen produziert rund 77.000 Megawattstunden Strom pro Jahr.

In der jetzt überholten Gebührenkalkulation rechnete der Kreis auf Basis des Verbrennungspreises von 43,16 Euro mit Verbrennungskosten in Höhe von 360.000 Euro. Legt man den neuen Preis von 137 Euro je Tonne zugrunde, steigen die Kosten auf etwa 1,14 Millionen Euro. Das sind rund 780.000 Euro mehr als angenommen, in der Summe aber weit weniger als in den Jahren zuvor. Zum Vergleich: 2020 zahlte der Kreis für die Abfallentsorgung 1,9 Millionen Euro, 2021 waren es 2,1 Millionen Euro. Für 2022 hatte er mit Kosten von 1,9 Millionen Euro kalkuliert.

Ersparnis zwischen zwölf und 21 Prozent

Das Kommunale Abgabengesetz gibt vor, dass der Gebührenhaushalt ausgeglichen sein muss. Da auf der einen Seite die Ausgaben steigen, müssen die Einnahmen erhöht werden. Das geschieht durch eine Anpassung der Gebühren.

In der ursprünglichen Kalkulation für die Jahren 2023 bis 2025 war eine Biomüll-Jahresgebühr für einen 60-Liter-Behälter in Höhe von 21,51 Euro vorgesehen, jetzt soll die Gebühr 22,15 Euro betragen. Zum Vergleich: 2022 musste man 28,04 Euro zahlen. Das entspricht einer Reduzierung um 21 Prozent (statt 23,2 Prozent). Im Bereich des Restabfalls kosten die vier Inklusivleerungen für einen 60-Liter-Behälter 25,59 Euro statt 24,89 Euro (2022: 29,22). Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Ersparnis von 12,4 Prozent (statt 14,8 Prozent).

Das Beratungsunternehmen Teamwerk aus Mannheim wird dem Kreistag am Montag die neue Gebührenkalkulation auf der Basis des höheren Verbrennungspreises präsentieren. Zuletzt war Teamwerk davon ausgegangen, dass die Gebühren zwischen 2023 und 2025 stabil bleiben. Zwei Unbekannte gibt es: Der ZAS hat angekündigt, den Verbrennungspreis im Laufe des Jahres 2023 noch einmal zu kalkulieren, ab 2024 bestimmt der neue MVA-Besitzer Energy from Waste über den Preis.