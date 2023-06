Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Handzettel des Förderkreises der Feuerwehr Leimen, in dem zu einer Spendenaktion für die Hochwasseropfer an der Ahr aufgerufen wurde, sorgte für Irritationen in der Verbandsgemeinde. Christoph Kästner, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rodalben, betont, dass dies kein Alleingang des Leimer Förderkreises sei.

Der RHEINPFALZ berichtete Kästner, dass eine Abordnung von 52 Wehrleuten von Donnerstag, 15. Juli, bis Montag, 19. Juli, in Ahrweiler im Einsatz gewesen sei. 14 Mann kamen aus Rodalben,