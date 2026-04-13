Nach einer schweren Zeit sind die Felsenlandalpakas wieder am Start. Die Herde hat sogar Verstärkung erhalten – und das war dringend nötig.

Im September 2025 wurde die Herde von zwei Schäferhunden angegriffen. Alpaka Karl erlag seinen Verletzungen, Alpaka Toni überlebte schwer gezeichnet. Die Tiere waren traumatisiert. Die Eigentümer der Tiere, Anna und Alex Riede, schirmten die Herde ab, damit sie zur Ruhe kommen konnte.

Toni litt weiterhin an den Folgen des Angriffs. Der Tierarzt musste ihn wiederholt behandeln, in der Herde wurde Toni jedoch nicht mehr akzeptiert. Auch ein Aufenthalt in der Tierklinik brachte keine Besserung. Schweren Herzens entschieden sich Anna und Alex Riede, Toni im Dezember einschläfern zu lassen. Bereits im Herbst hatten sie sich von Alpaka Bob verabschieden müssen. Unbekannte hatten ihn mit Brot gefüttert; er verendete an einer Pansenazidose. Für die Tierliebhaber war das eine schwere Zeit – der finanzielle Aufwand geht bis heute in die Tausende.

Manni bleibt der Chef der Herde

Zugleich stand fest: Die verbliebenen Tiere bildeten keine Herde mehr. „Man muss auf die Tiere Rücksicht nehmen. Manchmal hat einer keine Lust auf eine Wanderung, dann wird getauscht – dafür braucht es Auswahl, und drei sind einfach keine Herde“, sagt Alex Riede. Deshalb kaufte das Paar zwei neue Alpakas und zwei Lamas. Neu in der Herde sind nun die Alpakas Marshmallow und Paolo sowie die Lamas Paco und Diego. Alpaka Manni ist weiterhin der Chef, behält die Weide im Blick, während seine Kollegen Erwin und Marley schon am Futter sind. „Uns war wichtig, Tiere zu bekommen, die gut sozialisiert sind“, erläutert Alex Riede. Alle Neuzugänge kannten bereits Menschen, sind zutraulich und haben sich mühelos integriert.

Die ersten Wanderungen im neuen Jahr verliefen problemlos – eine große Erleichterung für alle. Bei Begegnungen mit freilaufenden Hunden, die es in der Talaue häufiger gibt, reagiert vor allem Anna noch leicht panisch. Das Erlebte ist den Riedes noch deutlich im Gedächtnis. Inzwischen ist der Angriff auf die Herde ein Fall für die Justiz.

Info

Fotos, Informationen und Geschichten über die Tiere sowie Termine für die – auch barrierefreien – Wanderungen gibt es im Internet auf der Seite www.felsenlandalpakas.de.

