Patricia Krebs eröffnet am Freitag ihr neues Geschäft in Dahn. Vom Standort in der Pirmasenser Straße verspricht sie sich mehr Zulauf.

„Seit das Café am Markt geschlossen hat, ist die Kundenzahl spürbar zurückgegangen“, sagt Krebs, die auch in Ludwigswinkel ein Geschäft für Schuhe und Mode betreibt. Innerhalb von zwei Wochen im Dezember entschied sie, die Marktstraße zu verlassen und in die Räume in der Pirmasenser Straße 3 umzuziehen.

Die Gründe lagen für sie auf der Hand: Im Sommer zieht in der Marktstraße auch der Kinderladen aus. „Dann wäre ich dort auf weiter Strecke der einzige Laden gewesen. An manchen Tagen hatte ich in Ludwigswinkel mehr Kundschaft als in Dahn“, so Krebs. Mit dem neuen Standort ist sie deutlich zufriedener.

Umkleide musste neu eingerichtet werden

Der neue Laden ist nur unwesentlich kleiner als zuvor. Die Räume sind hell und konnten ohne größeren Aufwand bezogen werden. Nur die großzügige Umkleide im hinteren Teil musste neu eingerichtet werden, die alten Regale passten nicht mehr.

Das Geschäft reicht unerwartet weit nach hinten. Insgesamt ist die Warenauslage auf vier Räume verteilt, die Kleidung ist nach Farben und Anlässen sortiert. Zum Sortiment hochwertiger Damenmode kommen Wohnaccessoires und Geschenke hinzu. „Das habe ich in Holland gesehen, dort gehört das in jedem Kleidergeschäft dazu“, erzählt Krebs.

Die Lage bewertet sie positiv. Einige Meter weiter führt ihre Tante Diana Buchmann seit vielen Jahren „db mode & schuhe“, ein Parkplatz liegt gegenüber beim Café Zürn. „Ich hoffe, dass die hier oben vorhandene Kundenfrequenz sich auch bei mir bemerkbar machen wird“, sagt Krebs. Sie ist überzeugt, dass sich das Stadtzentrum in Richtung Pirmasenser Straße verlagert hat.

Info

Zur offiziellen Eröffnung am Freitag hat „Patty’s“ in der Pirmasenser Straße 3 bis 22 Uhr geöffnet.