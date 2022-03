Einen Schlafenden aufzuwecken, kann ganz schön gefährlich sein – für den Geweckten und seine Umgebung. Das zeigte eine Verhandlung am Montag vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens. Angeklagt war ein heute 21-Jähriger aus dem Saarland wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung.

Im August vergangenen Jahres hatte ein junges Paar in der Verbandsgemeinde Hauenstein eine Einweihungsparty veranstaltet. Zwei Gäste aus dem Saarland sollten auf der Couch im Wohnzimmer übernachten, weil sie Alkohol getrunken hatten. Aber der Angeklagte war bereits eine Etage höher fest eingeschlafen. Die Gastgeberin versuchte deshalb, ihn zu wecken. Rufen und Wasser ins Gesicht schütten hätten nichts genutzt, berichteten mehrere Zeugen. Schließlich habe sie den Mann „am Oberkörper, am Nacken gerüttelt“, gab die 22-Jährige an. Aber der habe sie plötzlich in den Oberschenkel gebissen, wovon sie Narben davongetragen habe. Auf ihr geschocktes Schreien hin sei ihr Freund dazu gekommen. Der Angeklagte habe „teilnahmslos dagesessen“ und auf die Aufforderung zu gehen nicht reagiert.

Rangelei und Sachbeschädigung

Der Gastgeber räumte vor Gericht ein, dass er den Mann deshalb geschlagen habe. Dann habe es eine Rangelei zwischen ihnen gegeben und der Mann habe ihn in den Arm gebissen. Schließlich habe der Angeklagte eine Hantel, die auf dem Boden lag, nach ihm geworfen, aber die Kommode getroffen und beschädigt.

Vor dem Haus sei der Angeklagte mit einem Stein auf ihn zugegangen und habe ihm gedroht: „Ich bringe dich um. Ich bringe dich um“, berichtete der Gastgeber. Der Stein sei auf der Frontscheibe des Autos der Freundin des Angeklagten gelandet, die dabei zu Bruch gegangen sei, berichtete die Gastgeberin. Dass er Drohungen ausgestoßen hätte, daran hatte der Mann angeblich keine Erinnerung.

Mit Zustimmung aller Beteiligten stellte die Jugendrichterin das Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ohne Auflagen ein.