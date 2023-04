„Die Schüler haben die Möglichkeit, jenseits von Noten und Lernen ihre Talente einzubringen und zu entwickeln“, sagt Susane Melzer-Lutz, Lehrerin an der Realschule plus in Dahn. Die hatte polnische Schüler zu Gast.

Die Reaktionen der vorbeigehenden Schüler und Lehrer sind durchweg postiv und reichen von „sieht schön aus“ bis „echt klasse“. Die graue Wand am Eingang der Dahner Realschule plus wird grün und tragen am Ende die Handabdrücke aller am Projekt beteiligten polnischen und deutschen Schüler, eine polnische und eine deutsche Flagge und den Schriftzug „Erasmus+“. Bereits im vergangenen Herbst war eine Gruppe der 8. bis 10. Klasse aus Dahn zu Besuch in Polen, jetzt erfolgte der Gegenbesuch.

Dabei gab die Farbe Grün die Marschrichtung vor. „Going green – Nachhaltigkeit“ ist das Motto, das die Aktivitäten prägte. Einen Tag verbrachten die Schülerim Wald mit dem Förster. Neben vielen interessanten Details über den Wald konnten die Schüler ihr Wissen erweitern, Bäume unterscheiden lernen und am Ende selber Bäume ausgraben, um sie im Schulgarten wieder einzupflanzen. Außer den kleinen Pflanzen aus dem Wald wurden noch fünf große Freundschaftsbäume gepflanzt, es entstand ein kleiner Wald im Schulgarten.

Kennenlernen beim gemeinsamen Kochen

Es wurde gemeinsam gekocht, eine Fahrt nach Mainz und Heidelberg gestaltet. Nach anfänglichem „Fremdeln“ wurden die Schüler schnell warm miteinander. „Am Anfang ist das Schweigen groß, am Ende der Woche fließen beim Abschied die Tränen“, berichtete Lehrerin Susanne Melzer-Lutz. Manche Schüler hatten sich schon beim Besuch in Polen kennengelernt und zwischendurch den Kontakt gehalten.

Die Verständigungssprache ist Englisch. „Am Anfang war es noch holprig, aber inzwischen ist es kein Problem mehr“, meinte eine Schülerin. Man tauscht sich aus, über das Schulsystem, über Filme und Musik, über gemeinsame Hobbys und vielleicht das Wichtigste: man findet Vertrauen zueinander. Der andere und sein Land sind auf einmal nicht mehr fremd, der Horizont weitet sich, Europa nimmt ganz konkret in der eigenen Schule Gestalt an und das sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern beider Länder.

Schwierige Unterkunftssuche

Andrea Nass und Susanne Melzer-Lutz sind an der Realschule zuständig für das Austauschprogramm, Nass inzwischen schon seit 15 Jahren. Schwierig war es in diesem Jahr, Unterkünfte für die Gastschüler zu finden. „Hier hat Corona seine Spuren hinterlassen, viele sind immer noch sehr zurückgezogen auf den eigenen Familienbereich“, sagt Nass. In der Schule gibt es hingegen viel Unterstützung. „Etwa zehn Kollegen sind abwechselnd mit dabei, manche bleiben auch in ihrer Freizeit und helfen“ sagt Melzer-Lutz. Auch sie empfindet das Austauschprogramm als Bereicherung, nicht nur wegen der internationalen Kontakte.