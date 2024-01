Nach dem Eisregen am Mittwoch sorgte Schneefall am Donnerstagmorgen für schwierige Straßenverhältnisse. Zwei witterungsbedingte Unfälle gab es in der Südwestpfalz – und viel Aufregung wegen des eingestellten Busverkehrs.

Die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) hatte am Donnerstag gerade ihren Linienverkehr wieder aufgenommen, der am Mittwoch zu großen Teilen eingestellt worden war, als es zu schneien begann. Als gegen zehn Uhr fast überall im Landkreis eine geschlossene Schneedecke das Autofahren behinderte, wurde erneut der Überlandverkehr der Busse eingestellt. Die Einstellung des Busverkehrs fiel genau in die Zeit, in der die Busse die Schüler von den Schulen in die Dörfer transportieren. Der Schülertransport wurde dann einmal mehr zur Aufgabe von Eltern oder Angehörigen. Um 14 Uhr, da hatte es längst aufgehört zu schneien und die Hauptverkehrsstraßen waren geräumt, nahm die QNV den Linienbetrieb wieder auf.

Zwei Unfälle im Bereich der Polizei Waldfischbach-Burgalben mit einem Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von 22.000 Euro registrierte die Polizei. Zwischen Busenberg und der Erlenbacher Kreuzung blockierte ein umgestürzter Baum die L427. Am späten Vormittag hingen immer wieder Lastwagen an Steigungen fest, sodass es zu Behinderungen kam. Für die nächsten Tage sind Frosttemperaturen, aber keine weiteren Niederschläge angekündigt.