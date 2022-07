Lewon Harutyunyan (18) hat mit einem Notendurchschnitt von 1,7 das beste Abitur an der Berufsbildenden Schule Rodalben abgelegt. Sein ungewöhnlicher Name verweist auf seine armenische Herkunft, die Heimat seiner Eltern. Der junge Mann wiederum ist in Pirmasens geboren und auch dort aufgewachsen.

Lewon Harutyunyan besuchte in Pirmasens die Grundschule Wittelsbach, danach bis zur neunten Klasse das Leibniz- Gymnasium, bevor er sich entschied, seine schulische Laufbahn an der Landgraf-Ludwig-Realschule Pirmasens fortzusetzen und den Abschluss nach dem Besuch der Fachoberschule an der Berufsbildenden Schule zu erwerben. Den mehrfachen Schulwechseln vermag er durchaus Vorteile abzugewinnen: „Ich habe verschiedene Orte und ihre Menschen kennengelernt“, sinniert er, „deren Dialekte und Eigenheiten. Diese Erfahrungen haben mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht.“

Die Freude über den erfolgreichen Abschluss und die vielen Glückwünsche trübt ein wenig die Abschiedsstimmung. Er sei „sehr gerne“ Schüler an der BBS Rodalben gewesen, die räumliche Größe und Ausmaße habe er anfangs gewöhnungsbedürftig gefunden. Mit seinen Klassenkameraden und mit den Lehrern habe er sich immer verstanden. Dies gelte vor allem für Klassenleiter Christoph Nauerz. Als Lieblingsfächer nennt er Mathematik und Englisch.

Steckenpferd Informatik

„Liebend gern“ befasste sich Harutyunyan auch mit der Informatik, verbrachte deshalb das obligatorische Praktikum in einem IT-Betrieb. Inzwischen schrieb er sich bereits an der Hochschule (FH) Kaiserslautern für das Studienfach „Angewandte Informatik“ ein. Harutyunyan absolviert ein duales Studium, teils an der Hochschule, teils (drei Monate) im Betrieb. Partnerbetrieb ist die Wipotec-Gruppe, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Wäge- und Inspektionstechnologie. Die Firma entwickelt und produziert am Stammsitz in Kaiserslautern einzigartige Maschinenlösungen und Technologien und verstehe sich auf das Programmieren von Maschinen. Die Berufsaussichten seien „hervorragend“, so der baldige Student, der Betrieb übernehme seine Hochschulabsolventen.

Von Anfang an ein Ziel

Harutyunyan habe als Schüler der BBS „von Anfang an sein festes Ziel gehabt“, berichtet Klassenlehrer Nauerz, er habe nur wenig Fehlzeiten gehabt, sich nicht ablenken lassen und zielstrebig mitgearbeitet. In diesen Tugenden sieht er den „Schlüssel für den schulischen Erfolg“.

Der Abitur-Beste der Berufsbildenden Schule Rodalben pflegt keine Hobbys. „Ein wenig Fitnesstraining“ betreibe er schon. In seiner Freizeit liest er gerne „Texte über Technik und Informatik“, hauptsächlich im Internet. Die Zeit bis zum Studienbeginn will er mit zwei Vorhaben überbrücken: einen Ferienjob annehmen und den Führerschein machen.