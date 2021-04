Etwas mehr als zwei Wochen ist es her, dass ein Brand die Vinninger Landbäckerei Ernst zerstört hat. Aktuell ist die Brandruine eingerüstet, Statiker prüfen die Decken. Derweil macht Inhaber Stefan Ernst klar: Die Bäckerei wird es weiter geben. Wann die Vinninger wieder bei Ernst einkaufen können, ist jedoch unklar. Der Bäcker arbeitet aber an einer Zwischenlösung.

Vielleicht, so die Hoffnung einiger Vinninger, können sie schon bis zum Ende des Jahres wieder bei der Landbäckerei Ernst ihre Brötchen kaufen. Ganz so zuversichtlich war Inhaber Stefan Ernst aber nicht, als er am Freitag mit der RHEINPFALZ über den Stand der Dinge sprach. Gerade hatte sich der 54-Jährige mit einem Vertreter der Brandversicherung an dem Gebäude getroffen, das bis zum 20. September seine Bäckerei beherbergte. Ein Feuer hatte an jenem Sonntag vor rund zwei Wochen das Dach und die Wohnung sowie das Lager im Obergeschoss zerstört. Der Brand und das Löschwasser ließen auch Backstube und Ladenlokal im Erdgeschoss unnutzbar zurück.

Gebäude soll saniert werden

Derzeit ist die Wiesenstraße auf Höhe der Brandruine gesperrt. Unter anderem, um aufzuräumen und das Dach des Gebäudes abzutragen. Dazu wurde das Haus am Freitag eingerüstet. Erst wenn das Dach samt der Fotovoltaikanlage zurückgebaut ist, kann ein Statiker die Tragfähigkeit der Decken prüfen. Danach könne er gemeinsam mit der Versicherung entscheiden, wie es weitergeht, so Ernst.

Ernst will das Gebäude, an dem bei dem Brand erheblicher Schaden entstand, retten und nach der Sanierung weiternutzen. Voraussetzung ist, der Statiker kommt bei seiner Untersuchung zum Schluss, dass das möglich ist. Die Sanierung wird dann ihre Zeit in Anspruch nehmen. Denn die Bausubstanz, insbesondere die Decken, müssen getrocknet werden. Damit dies rasch gelingt, ist bereits jetzt ein neues Dachgebälk in Arbeit. Ernst widerspricht Gerüchten, die in Vinningen kursieren, wonach im Gebäude auf der Ebene der Bäckerei noch produziert werden könnte. „Zum Brandschaden kommt der Wasserschaden. Den gibt es nicht nur im Ladenlokal, sondern in der eigentlichen Bäckerei. Die Öfen und die Maschinen können nicht mehr benutzt werden“, macht der Bäckermeister deutlich.

Beschäftigte sind in Kurzarbeit

Den Vinningern kann Ernst aber ein klein wenig Hoffnung machen, dass es nicht allzu lange dauert, bis sie wieder bei der Landbäckerei einkaufen können. Er sei in gut laufenden Gesprächen über Räume, in denen er Brot und andere Backwaren sowie Kuchen und Torten produzieren könnte. Für diese Zwischenlösung plant Ernst, die Waren in einem Container zu verkaufen. Doch zunächst gelte es, auf das Urteil des Statikers zu warten. Die Beschäftigten der Landbäckerei, die neben dem Hauptsitz in Vinningen auch Filialen in Eppenbrunn und Ruhbank sowie zwei Verkaufswagen betreibt, sind laut Ernst derzeit in Kurzarbeit. In der aktuellen Situation sei es wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass es weitergeht und die Kundschaft der Landbäckerei Ernst die Treue hält, sagte beispielsweise Mitarbeiterin Sandra Bunzel.

Postdienste derzeit in Filialen

Im Gebäude befand sich zudem eine Postfiliale, die derzeit nicht genutzt werden kann. Der an der Bäckerei angebrachte Briefkasten wurde demontiert. Die Postgeschäfte können derzeit in den Filialen von Ernst in Eppenbrunn und Ruhbank erledigt werden, wenn auch bei reduzierten Öffnungszeiten. Entsprechende Hinweise befinden sich am Bauzaun, mit dem die Filiale in Vinningen abgesperrt ist.

Info

Statt der Postfiliale in Vinningen können Kunden die beiden weiteren Standorte der Bäckerei Ernst für ihre Postgeschäfte nutzen. Die Filiale in der Hauptstraße 2 in Eppenbrunn hat von montags bis freitags von 10 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 11 Uhr. In Ruhbank ist die Filiale in der Beckenhofer Straße 7 an Werktagen von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Vinninger rufen zu Geldspenden auf

Laura Stöß, Jana Kluge sowie Felix Kupper – der Ortsbürgermeister tritt in diesem Fall als Privatperson auf – haben für die Mieter des Obergeschosses und die rund 20 Angestellten der Bäckerei eine Sammelaktion ins Leben gerufen. Jeder Cent zählt, machen die Initiatoren deutlich. Für die Aktion wurden Konten eingerichtet. Bäckermeister Stefan Ernst weist darauf hin, dass die Aktion, anders als teils zu hören war, nichts mit seiner Bäckerei zu tun habe und nicht von einer seiner Mitarbeiterinnen ins Leben gerufen wurde. Wie Laura Stöß informiert, handele es sich nicht um Spenden, sondern um eine finanzielle Unterstützung, da die Initiatoren keine Spendenquittungen ausstellen können. Wer helfen möchte, kann sich mit Laura Stöß, Jana Kluge sowie Felix Kupper in Verbindung setzen und die Kontodaten erfragen.