Vor einer Woche brannte es in einer Wohnanlage in der Hauensteiner Straße in Dahn. Die Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

Am Sonntag vor einer Woche war es im Teilhabezentrum des Pfalzklinikums in Dahn in der Hauensteiner Straße zu einem Brand gekommen. Das Feuer brach im Keller der Wohnanlage aus, in der das Pfalzklinikum Mieter ist. Eine Woche nach dem Brand ist weder die Ursache geklärt, noch steht die Höhe des Schadens fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Die 23 Bewohner der gemeindepsychiatrischen Einrichtung Betreuen - Fördern - Wohnen wurden von den Rettungskräften evakuiert, die an diesem mit einem Großaufgebot vor Ort waren. Auch Mieter der Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht. Über die Dahner Drehleiter wurden zwei Menschen von ihren Balkonen gerettet, über tragbare Leitern weitere acht aus dem Obergeschoss. Die ebenfalls alarmierte Drehleiter aus Bad Bergzabern und der Teleskopgelenkmast aus Hauenstein mussten nicht mehr eingesetzt werden. Insgesamt brachten die Einsatzkräfte 35 Personen in Sicherheit. Zum Zeitpunkt des Brandes waren nach Polizeiangaben 53 Menschen im Haus, einige konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Wohnungen zurzeit nicht bewohnbar

Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst registriert und medizinisch gesichtet. Anschließend wurden sie mit Fahrzeugen von Rettungsdienst und Polizei zum E-Werk der Stadt Dahn gebracht, wo eine Betreuungs- und Verpflegungsstelle eingerichtet worden war. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus transportiert. Die übrigen wurden in privaten Unterkünften oder in Notunterkünfte der Verbandsgemeinde untergebracht. Rund 200 Einsatzkräfte mit 50 Fahrzeugen waren im Einsatz.

Bislang konnten die Bewohner noch nicht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das betrifft auch die 23 Bewohner der gemeindepsychiatrischen Einrichtung des Pfalzklinikums. „Im Haus gab und gibt es große Hilfsbereitschaft. So konnten unter Hochdruck für Bewohner kurzfristige, alternative Unterkünfte gefunden werden zum Beispiel bei Familien und Freunden“, teilte Elena Natalie Posth, Pressesprecherin des Pfalzklinikums, mit. Eine kleine Gruppe sei in den Räumen der Klinik für Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Klingenmünster unterkommen. Wann die Bewohner zurückkehren können, sei unklar.