Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dunkle Rauchwolken kündeten weithin sichtbar vom Unheil, das sich am Sonntagabend in Vinningen zutrug. Nach und nach rückten die Wehren der umliegenden Orte aus, um den Brand in der Landbäckerei Ernst zu löschen. Am Tag danach wird das Ausmaß des Schadens sichtbar, der auf rund eine Million Euro geschätzt wird. Von den Folgen des Feuers ist die gesamte Hackmesserseite betroffen.

Bäckermeister Stefan Ernst, Besitzer von Bäckerei und Gebäude in der Vinninger Wiesenstraße, stand am Montagmorgen sichtlich unter Schock. Gerade am Sonntagnachmittag