Ende Juni schoss ein Jäger bei Bottenbach im Wald ein Wildschein. Als er es aufschnitt der Schock: In dem Tier steckte ein abgebrochener, 13 Zentimeter langer Karbon-Pfeil. Laut Rolf Henner, Kreisjagdmeister, ist die Bogenjagd in Frankreich unter gewissen Umständen zwar erlaubt, jedoch nicht so, wie beim Fall in Bottenbach. Der wäre sowohl in Deutschland als auch in Frankreich als Wilderei illegal gewesen.

Will in Frankreich ein Jäger mit Pfeil und Bogen jagen, muss er laut Henner neben dem Jagdschein einen Bogenjagd-Lehrgang absolviert haben und genau definierte Pfeile und Bögen benutzen. Wichtig ist: Auf jeder Pfeilspitze muss die Nummer des Jagdscheines stehen. „Dieses Wildschein ist nicht legal geschossen worden“, urteilt Henner deshalb.

Nach Angaben der Polizei könnte es sich bei dem Pfeil auch um den einer Armbrust gehandelt haben. Ein Indiz hierfür sei die Stärke des Schafts. Armbrustjagden sind auch in Frankreich verboten, erklärt Henner.