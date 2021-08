Unschön endete eine Wohngemeinschaft im Dahner Felsenland: Die Hausbesitzer und ihre frühere Mieterin trafen sich vor dem Amtsgericht wieder. Das verurteilte einen 33-Jährigen wegen übler Nachrede und einen 34-Jährigen wegen falscher Verdächtigung jeweils zu einer Geldstrafe.

Die beiden Männer und Hausbesitzer hatten die 34-jährige Frau und ihre Tochter in ihr Haus in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland aufgenommen. Als die Frau im November 2019 ausgezogen war, sollen ihr die beiden Angeklagten nachgestellt haben. Außerdem warf die Anklage dem Älteren falsche Verdächtigung und dem Jüngeren üble Nachrede vor.

Vorwurf: Mieterin habe nicht ordentlich gekündigt

Zu den angeblichen Nachstellungen sagte der 34-Jährige vor Gericht: Die Frau sei ausgezogen, ohne ordentlich zu kündigen. Die Post habe er zu ihrer Mutter nach Mannheim schicken sollen, obwohl sie dort nicht wohnte. Deshalb habe er über das Einwohnermeldeamt ihre Adresse erfragt und ein Schreiben an die Frau in den Briefkasten ihrer Mutter eingeworfen. Die Frau habe „sehr komische Ansichten“, klagte er. So habe sie sich vom Jobcenter Überbrückungsgeld geben lassen, obwohl sie noch Geld hatte. Er habe gedroht, das Jugendamt zu informieren, wenn sie zu ihrer Mutter ziehe, weil die Tochter der Frau von dortigen Besuchen verhaltensgestört und mit Hautausschlägen zurückgekommen sei. Beide Männer bestritten, die Frau an ihrem Arbeitsplatz abgepasst zu haben.

Weiter gab der 34-Jährige an, er habe am Computer eine Datei „Mietbescheinigung“ nicht öffnen können. Er habe befürchtet, dass sich die 34-Jährige seine Unterschrift für die Wohngeldstelle erschlichen oder gefälscht hatte. Deshalb sei er zur Polizei gegangen. Die habe ihm gesagt: „Mit Vermutungen können wir nicht arbeiten“. Deshalb habe er eine Anzeige gemacht, obwohl er nicht sicher gewesen sei. Später habe sich herausgestellt, dass es seine Unterschrift war. Aber er wisse nicht, wie es zu seiner Unterschrift gekommen sei.

E-Mail an den Arbeitgeber der Frau geschrieben

Der 33-Jährige räumte ein, dass er eine E-Mail an den Arbeitgeber der Frau geschrieben hatte – aus Enttäuschung, weil er und sein Partner viel für die Frau und das Kind gemacht hätten. Darin hatte er die Frau der Mietschulden, Urkundenfälschung und des Diebstahls beim früheren Arbeitgeber bezichtigt und dem aktuellen nahegelegt, der Frau in der Probezeit zu kündigen.

Die 34-jährige Zeugin gab zu, dass sie die Angeklagten nicht in der Nähe ihres Arbeitsplatzes gesehen hatte und auch nicht „verfolgt“ wurde. Aber sie habe Nachrichten bekommen, „die ich nicht haben wollte“, zum Beispiel eine Mietforderung. Ihr Autokennzeichen habe sie als „Vorsichtsmaßnahme“ geändert. Den Computer ihres Vermieters habe sie nicht benutzt. Und besagte E-Mail an ihren Arbeitgeber habe für sie keine negativen Folgen gehabt.

„Herrschsüchtig aufgetreten“

Ein Polizeibeamter berichtete, der 34-Jährige habe bei ihm ein „Bombardement über das Fehlverhalten der 34-Jährigen“ losgelassen. Er sei „selbstherrlich und herrschsüchtig“ aufgetreten. Er habe den Eindruck gehabt, der Mann wolle der Frau „eins auswischen“. Die Nachforschungen der Polizei hätten ergeben, dass die Frau die Sozialleistungen rechtmäßig bezogen habe; ihre Barmittel hätten den Freibetrag nicht überschritten.

Das Amtsgericht verurteilte den 33-Jährigen wegen übler Nachrede, den 34-Jährigen wegen falscher Verdächtigung zu je 3000 Euro Geldstrafe (50 Tagessätze à 60 Euro und 60 Tagessätze à 50 Euro). Das Verfahren wegen des Vorwurfs der Nachstellungen stellte das Gericht im Hinblick auf die anderen Vorwürfe gegen beide Männer ein.

Die Verteidiger der Angeklagten hatten Freispruch für ihre Mandanten gefordert. Die Verteidigerin des 33-Jährigen meinte, dessen Verhalten, also die E-Mail, sei „nicht schön, aber nicht strafbar“. Der Verteidiger des 34-Jährigen verneinte den subjektiven Tatbestand. Sein Mandant habe bei seiner Anzeige nicht sicher gewusst, dass keine Urkundenfälschung vorgelegen habe.

Die Staatsanwaltschaft hatte 5600 Euro (80 Tagessätze à 70 Euro) und 5400 Euro (90 Tagessätze à 60 Euro) gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.