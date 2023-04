Bechhofens Bürgermeister Paul Sefrin ahnt, dass ihm und seinen Räten erneut Gegenwind droht, wenn bald das Dorfgemeinschaftshaus abgerissen wird. Wo kann ab der Bauphase noch Geselligkeit im Dorf stattfinden?

Schon einmal regte sich Protest in Bechhofen, als das Gelände der Rollschuhbahn für einen Erweiterungsbau der Kita genutzt werden sollte. Am Mittwoch Abend soll der Bechhofer Rat darüber entscheiden, ob inmitten der Rollschuhbahn eine Containerlandschaft entstehen soll, die von der Kita und der Grundschule gemeinschaftlich genutzt wird; aus Platzgründen. Denn der Ausweichstandort der Kita im ehemaligen Jugendraum soll aufgegeben werden. Die Grundschule wiederum kann nicht mehr alle Kinder im Bestandsgebäude unterrichten. Für beide Einrichtungen stehen Baumaßnahmen an, für die ein gemeinsames Konzept erstellt wird. Übergangsweise wollen Bechhofen, als Träger der Kita, und die Verbandsgemeinde, als Träger der Grundschule, auch bei der Containerlandschaft gemeinsame Sache machen.

Aus Erfahrung sei man klug geworden, versichert Sefrin für sich und seine Räte. Man wisse, wie bedeutend das Gelände der Rollschuhbahn für die Dorfjugend sei. Die nutzt es gerne als Treffpunkt. Deshalb werde die Containerlösung so platzsparend wie nur möglich angegangen. Die eigentliche Rollschuhbahn bleibe unberührt. Es soll nach Möglichkeit nicht mal ein Zaun um die Container gebaut werden.

Mehr Nutzung, mehr Müll

Ein anderes Gelände in unmittelbarer Nähe wird aber immer häufiger für Freizeitaktivitäten genutzt. „Seit wir am alten Friedhof die Mauer erneuert haben, sieht es da wesentlich schöner aus und dort sind immer mehr Bechhofer anzutreffen“, erzählt Sefrin. Mit Folgen. Es bleibe dort halt ab und an Unrat und Müll zurück. „Es wäre schön, wenn man da besser darauf achten würde. Das gilt übrigens auch für einige Hundebesitzer“, bittet Sefrin um mehr Sorgfalt.

Wenn die Kita wieder aus ihrem Ausweichquartier auszieht, will Sefrin es nach Möglichkeit wieder seiner alten Bestimmung zuführen. Eventuell unter Einbeziehung einiger junger Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Zwar droht dem Jugendraum schon wieder Ungemach, wenn das DGH abgerissen wird. Denn dann benötigt auch der Rat eine neue Tagungsstätte, die unter Umständen im Obergeschoss des Jugendraums gefunden werden könnte. Aber das will Sefrin nach Möglichkeit vermeiden.

Weitere Alternativen für Ratssitzungen denkbar

Denn es gebe genug andere Räume in Bechhofen, die nicht nur vom Rat, sondern auch von Vereinen genutzt werden könnten, die im DGH untergebracht sind. Dazu zählt Sefrin die Gemeinschaftsräume der beiden Kirchen, die ehemalige Gaststätte des TuS Bechhofen und das Hundesportheim. Erste vorsichtige Fühler in die eine oder andere Richtung seien ausgestreckt, allerdings ohne konkrete Ergebnisse verkünden zu können.

Am Ende der Umbauten könnte es zu einer gesamtkonzeptionellen Lösung kommen. Unter Einbeziehung der neuen Räume in der Kita oder in der Grundschule. Am liebsten würde Sefrin die Kita, die Schule und das DGH anderswo im Dorf komplett neu aufbauen. Denn dass alle drei Häuser an ihren derzeitigen Standorten nur von Sackgassen umzingelt sind, hält der Bürgermeister aus heutiger Sicht für unzumutbar. „Aber das wird uns finanziell nicht zugestanden.“