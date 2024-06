Was machen zwei Abenteurer, wenn ihr Abenteuer zu Ende ist? Lotta Schaefer und Lukas Bion sind am 11. Mai nach 15 Monaten Radtour durch die halbe Welt wieder in Vinningen angekommen. Die außergewöhnliche Weltreise auf zwei Rädern hallt aber noch nach, sowohl bei den Weltenbummlern selbst als auch in deren Umfeld.

„Es kommt mir unwirklich vor, so lange Zeit mit dem Fahrrad in 19 Ländern der Erde gewesen zu sein“, gibt die gebürtige Karlsruherin Lotta Schaefer einen Einblick in ihre Gefühlslage.