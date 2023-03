Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gefahrlos auf einem Radweg von Bechhofen nach Lambsborn radeln? Was vor 20 Jahren nicht geklappt hat, soll nun wahr werden. Hierzu wollen die Bürgermeister, unterstützt von zwei Landtagsabgeordneten, an einem Strang ziehen. Anders als zur Jahrtausendwende soll der Radweg nicht an der Straße entlang führen, schlägt Lambsborns Bürgermeister Rudi Molter vor. Es gibt außerdem Neuigkeiten zu einem Radweg nach Homburg.

Einig waren sich am Freitagnachmittag alle Anwesenden. Paul Sefrin, Bürgermeister von Bechhofen, und sein Amtskollege aus Lambsborn, Rudi Molter, wollen, wie die Verbandsbürgermeister