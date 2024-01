An der Zählung der Wintervögel durch den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) haben sich in der Region viele Vogelfreunde beteiligt, in der Südwestpfalz mehr als in Zweibrücken. In Stadt und Land gibt es eine unterschiedliche Rangfolge der gezählten Vogelarten.

Der Nabu hatte kürzlich zu einer Zählung der Wintervögel aufgerufen. Weiterhin unangefochten belegt der Haussperling in der Südwestpfalz, der Stadt Zweibrücken und dem Saarpfalz-Kreis, in dem auch die Stadt Homburg miterfasst ist, den ersten Platz. Danach folgen in der Südwestpfalz Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, Star und Feldsperling. Dies entspricht auch der ermittelten Rangfolge im gesamten Rheinland-Pfalz. Nur auf Platz sechs taucht dort die Elster auf statt des Feldsperlings.

Anders sieht es in der Stadt Zweibrücken aus, da kommen nach dem Haussperling, Amsel, Kohlmeise, Saatkrähe, Blaumeise und die Rabenkrähe. Diese Abweichung erklärt sich durch den veränderten Lebensraum und die Besonderheiten, die sich dadurch ergeben. In Zweibrücken sind schon länger Spaziergänger und zahlreiche Bewohner von den lästigen Saatkrähen, vermischt mit der Rabenkrähe, genervt. Auch die Amsel ist stärker vertreten, was Naturkenner für diese Arten mit dem Begriff Kulturfolger erklären. Diese zu Stadtbewohnern gewordenen Vögel konnten sich an den menschlichen Lebensraum leichter anpassen.

Weniger Kiebitze und Rebhühner

Im Saarpfalz-Kreis gleicht das Zählergebnis mit Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, Star und Elster auf den ersten sechs Plätzen genau der landesweiten Ermittlung von Rheinland-Pfalz. Auch dort gibt es bei den Saatkrähen einen Zuwachs von über 360 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit einer Steigerung von 64 Prozent hat man den Eichelhäher häufiger gesehen. Beim Star gab es einen Zuwachs von 30 Prozent. Mit einer Zunahme von 26 Prozent ist die Sumpfmeise in Erscheinung getreten. In der Südwestpfalz hat der Erlenzeisig mit einer Zunahme von fast 570 Prozent wahrlich den Vogel abgeschossen. Schwanzmeise, Tannenmeise und Diestelfink sind beide mit rund 40 Prozent häufiger aufgefallen.

Die Goldammer, ein einst typischer Bewohner der Feldflur, wurde mit beinahe 70 Prozent Zuwachs vermeintlich außergewöhnlich häufig beobachtet. Tatsächlich wurden insgesamt nur 27 Ammern gezählt, was das nur noch geringe Vorkommen dieser Vögel in der Ackerflur belegt. Im Stadtbereich Zweibrücken ist bei der Zählung keine einzige Goldammer gesichtet worden. Es bestätigt die bisherige Beobachtung des Nabu auch landesweit, dass der Schwund der Ackervögel um über 40 Prozent offensichtlich ist. Beim Kiebitz und Rebhuhn liegt der Rückgang sogar bei 91 Prozent. Vogelkenner vermuten, dass bei den überwinternden Ackervögeln der Futtermangel in ihrem üblichen Lebensraum dazu geführt hat, in den Dorf- und Stadtbereich zu kommen.

Über 150.000 Naturfreunde haben Vögel gezählt

In der Südwestpfalz haben 141 Vogelfreunde in 108 Gärten 4.560 Vögel gezählt, sodass an den Futterplätzen jeweils 42 Vögel aufgetaucht sind. Im Jahr 2023 wurden je Garten 37 Vögel beobachtet. In Rheinland-Pfalz haben 5.679 Beobachter 148.334 Vögel in 4.055 Gärten angetroffen. Demnach wurden in jedem Garten die Höchstzahl von 36 Vögeln gezählt. Im Vorjahr lag die Zahl bei 35 je Garten. Im Stadtbereich Zweibrücken haben 41 Vogelfreunde in 29 Gärten 751 Vögel gesichtet. Das bedeutet, dass je Garten 26 Vögel aufgetaucht sind. Dies ist für eine Stadt mit viel Grün und fast noch ländlicher Struktur sehr wenig. Natürlich ermöglicht die geringe Beteiligung auch keinen wirklichen Querschnitt über das gesamte Stadtgebiet. Die Zweibrücker haben 2023 in ihren Gärten jeweils 32 Vögel angetroffen. Im Saarpfalz-Kreis haben 324 Vogelkenner in 164 Gärten 5.730 Vögel gezählt. Das sind 35 Vögel je Garten. Im Jahr 2023 haben die Saarpfälzer in ihren Gärten nur 31 Vögel beobachtet.

In ganz Deutschland haben sich – ohne Bayern – über 128.000 Vogelkundler an der Zählung beteiligt. Beim Landesverband für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Bayern haben über 26.000 Vogelfreunde gezählt. Das sind 34.000 Teilnehmer mehr als 2023. Insgesamt wurden deutschlandweit 1,55 Millionen Vögel in den Gärten beobachtet. Im Nordosten Deutschlands war die Beteiligung an der Vogelzählung deutlich höher als in den Vorjahren. Der Nabu führt es auf den starken Wintereinbruch im Nordostbereich am Zählwochenende zurück. Es sei dadurch schlagartig interessanter geworden, die Vögel zu beobachten, da die Anzahl der Futter suchenden Piepmätze witterungsbedingt sprunghaft angestiegen sei. In der Mitte und im Westen der Bundesrepublik habe das milde Wetter nur die üblichen Alltagsvögel zu den Futterstellen gelockt. Im tieferen Bayern hat das Winterwetter auch für mehr Betrieb an den Futterplätzen gesorgt. Im stark ländlich geprägten Flächenland wurden auch viele typische Waldvögel beobachtet. Eine eigentlich nicht erklärbare Beobachtung haben die Vogelkenner bei Karlsruhe gemacht, wo jetzt noch ein Schwarzstorch durch die sumpfige Rheinaue stolziert ist. Seine Artgenossen halten sich seit über vier Monaten schon im fernen West- oder Zentralafrika auf.