Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft wieder dazu auf, die Vögel in den Gärten zu zählen. Diesmal werden wohl weniger Vögel am Futterhaus sein als sonst.

„Die milden Temperaturen bescheren unseren Wintervögeln eine entspanntere Nahrungssuche. Ohne Frost und Schnee finden sie ihr Futter leichter in der Natur – daher werden wir wahrscheinlich weniger Besucher und Arten an den Futterstellen zählen. Das haben wir bereits früher in milden Wintern beobachten können“, sagt Olaf Strub, Geschäftsführer des Nabu Rheinland-Pfalz. „Dazu kommt noch, dass durch das Mastjahr Eichen, Buchen, Fichten und Co. viele Früchte gebildet haben. Für Arten wie Kleiber, Eichelhäher, Kernbeißer und Finken ist das wie ein Schlaraffenland. Möglicherweise bleiben sie eher im Wald und kommen nicht so oft in die Siedlungen.“

Bei der Vogelzählung im vergangenen Jahr war der Haussperling der häufigste Wintervogel in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Ihm folgten Kohl- und Blaumeise. Wer bei der Zählung mitmachen will, beobachtet eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die Ergebnisse dem Nabu. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist.

Viel Fett, kein Salz

Wer die Vögel im eigenen Garten beobachten möchte, kann dafür sorgen, dass sie hier Nahrung finden. Nicht nur die Blaumeisen mögen energiereiche Nüsse im Fettmantel. Auch der Buntspecht und sogar die Stare holen sich einen Leckerbissen von diesem Winterfutter. Völlig ungeeignet sind hingegen alle gewürzten, gesalzenen Speisen und auch Brot, warnt der Nabu. Auf ganze Haselnüsse stehen neben den Spechten gelegentlich sogar der Eichelhäher und auch der Kernbeißer, berichtet Werner Keller aus Dellfeld. Vor allem in den ersten eisig kalten Nächten von über Minus zehn Grad war das Fettfutter gefragt, weil es trotz Nachtfeuchte nicht knochenhart friert. Keller füttert seit Jahren zur Winterzeit und hat viele eigentlich typische Waldvögel als Gäste, weil sein Wohngrundstück keine 100 Meter vom Beginn der Hecken- und Waldlandschaft entfernt ist. Wer sich trotz nachteiliger Naturumgebung viele Gäste rund um sein Futterhäuschen, die aufgehängten Meisenringe und Nusssäckchen wünscht, der sollte für eine gute Futtermischung sorgen. Dadurch erreicht man, dass Körner- und Weichfutterfresser immer gerne an den Winterfutterplatz kommen.

Samenkörner, Haferflocken, Rosinen, Äpfeln und sogar Erdnüsse bilden einen , einen guten Mix im Futterangebot. Ist die Futterstelle noch umgeben von Büschen und Bäumen als natürlicher und schützender Lebensraum, dann hat man bald Meisen, Buchfinken, Sperlinge, Birkenzeisig, Dompfaff, Zaunkönig, Diestelfink, Amseln, Heckenbraunelle und Rotkehlchen als Wintergäste. Auch sollte man bedenken, dass zahlreiche Vögel das Futter gerne ausgestreut auf natürlichen Steinplatten oder einem Holzbrett aufnehmen, weil das ihrer natürlichen Futtersuche entspricht, erzählt Peter Spieler vom Nabu im Zweibrücker Land. Auch eine Wasserstelle würden die Vögel auch selbst zur Winterzeit mögen, wenn die Temperatur am Tag wieder in die Plusgrade geht. Gut sei es, auch Futter zwei oder drei Mal am Tag auszulegen, dann fressen die Vögel sauber auf und das Futter wird nicht matschig nass, oder gar schimmlig. Ein Futterplatz kann nämlich schnell zu einer gefährlichen Infektionsquelle werden, wenn die Sauberkeit nicht gewahrt wird.

Vogelfütterung hat lange Tradition

Untersuchungen des Nabu haben ergeben, dass in Dörfern und im städtischem Bereich etwa zehn bis 15 Vogelarten von der Winterfütterung profitieren. Die Winterfütterung der Vögel ist nicht nur ein Naturerlebnis, sondern es ermöglicht eine einfache und sichere Artenkenntnis, denn man bekommt die verschiedenen Singvogelarten häufig zum sicheren Einprägen zu sehen. Die Vogelfütterung zur Winterzeit hat in den ländlichen Regionen eine lange Tradition, obwohl sie keine Rettung für bedrohte Arten ist. Sie überleben nur, wenn wir ihren natürlichen Lebensraum nicht zerstören.

Info

Die Wintervogelzählung findet vom 6. bis 8. Januar statt. Die Beobachtungen können per App unter oder online bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 7. und 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800 1157115 geschaltet. Es gibt für Kinder auch die „Schulstunde der Wintervögel“ vom 9. bis 13. Januar. Infos dazu gibt es im Internet.