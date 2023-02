Auch die zweite Prunksitzung der Herschberger Narren war wieder ein voller Erfolg: wie schon am Samstag letzter Woche, ließen sich auch an diesem Freitagabend rund 400 Besucher das närrische Spektakel auf der Sickingerhöhe nicht entgehen. „Herschberg bebt, die Fasnacht lebt!“ - ihrem diesjährigen Motto machten die CHN-Aktiven alle Ehre und heizten ihren Gästen in der Bürgerhalle gehörig ein. Insbesondere beim Blick auf die opulente Ausstattung der Herschberger mit tänzerischen „Eigengewächsen“ muss den Fasnachtern dort um Nachwuchs nicht bange sein. Tolle Nummern befreundeter Vereine würzten das rund vierstündige Programm zusätzlich.

Die Mitwirkenden

Minigarde, Jugendgarden „Grashüpfer“ und „Tanzmäuse“, Juniorengarde und Funkengarde der Herschberger Narren, Mariechen-Duo Nele Mayer/Leni Rutz, Mariechen-Quartett Amira Hall, Celine Menge, Paula Schneider und Leonie Schwab (CHN). Büttenredner: Nele Heiser (CV Pirmasens), Julian Hunsicker (Eselei Obersimten) und Udo Wagner (CHN). Tanzgruppe: „Dancing Queens“ (CVP). Gesang: „Humba Buwe“ (Stadtgarde Kaiserslautern) und „Sternenflieger“ (Rot-Weiß Kaiserslautern). Guggemusik: „Notenchaoten“ Karlsruhe-Grötzingen. Sitzungsleitung: Andreas Drexler und Tollität Lea I.