Kommendes Jahr soll in Dietrichingen eine barrierefreie Bushaltestelle gebaut werden. Der Gemeinderat stimmte am Mittwochabend einstimmig dafür, den Planungsauftrag an das Kaiserslauterer Büro Schönhofen zu vergeben.

„Die Sache ist natürlich von der Kreisverwaltung gekommen. Wir können das ablehnen, aber das wird nichts bringen“, sagte die Dietrichinger Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang. Hinter dem Beschluss steht die Vorstellung, dass jede Gemeinde bis Ende kommenden Jahres mindestens eine barrierefreie Haltestelle haben soll, bis 2025 sollen, wenn möglich, alle Busstopps in den Dörfern behindertengerecht werden. Das Programm gleicht dem behindertengerechten Ausbau der Bahnhöfe vor wenigen Jahren.

In Dietrichingen ist die Lage laut Wilfried Lauer von der Verbandsgemeinde allerdings etwas verzwickt. Der Grund: In der Hauptstraße haben viele Anlieger eine Hofeinfahrt zur Straße. Platz für eine barrierefreie Haltestelle zu finden ist infolgedessen ein schwieriges Vorhaben. Zudem gibt es im Dorf zwei Haltestellen, die jedoch von unterschiedlichen Linien bedient werden.

Die Maßnahme fördert das Land mit bis zu 85 Prozent. Vogelgesang kündigte vor der Sitzung aber bereits an, dass sie vor der Auftragsvergabe erst abwarten will, wie viel Geld ihr Dorf wirklich vom Land beigesteuert bekommt. Ebenso sprach Lauer für Dietrichingen ein Buswartehäuschen an. Das beschloss der Gemeinderat zwar noch nicht, jedoch sprach sich Vogelgesang bereits für ein solches Wartehäuschen aus.