Eine wichtige Nachricht für die Rosenberger Familie: Das große Wallfahrtsfest in Waldfischbach-Burgalben findet statt. Die Lichterprozession zum Start wird in kleinem Rahmen im Wallfahrtshof abgehalten. Eine Premiere: Die Marienstatue wird durchs Rosenberger Land gefahren.

„Nur weil ich ein großartiges Team habe, ist es gelungen, den Rosenberg präsent zu halten“, betont Wallfahrtsdirektor Volker Sehy am Montag beim Pressegespräch unter den Arkaden. Per Livestream habe man den Wallfahrtsort noch bekannter gemacht. Über 1000 Klicks habe das Team erzielt. Das Wallfahrtsfest, das seit dem 18. Jahrhundert am Donnerstag nach Pfingsten gefeiert wird, soll anders sein als sonst. „Wir ziehen uns nicht zurück, sondern wir gehen umso mehr auf die Leute zu“, meint Sehy.

Auftakt des Fests ist am Mittwoch, 3. Juni, Abschluss am Sonntag, 7. Juni. Eine einmalige Aktion sei wohl die Rundreise der Marienstatue am Donnerstag zwischen 15.30 und 19 Uhr. Unter dem Motto „Maria on Tour“ werde das Gnadenbild, gesichert auf einem offenen Wagen, das Altenheim auf Maria Rosenberg sowie das Haus Martin in Rodalben anfahren. „Alles, was mit Pilgern zu tun hat, ist momentan schwierig“, begründet Sehy die Fahrt. Er und Diakon Steffen Dully wollen „Maria on Tour“ begleiten. Es sei wichtig, dass die ältere Generation am Rosenberger Fest teilnehmen kann. „Wir werden so platziert sein, dass es den Älteren und Kranken möglich ist, vom Fenster aus mitzubeten.“ Weitere Stationen sind in Donsieders und Clausen. Bei Starkregen oder Gewitter falle die Tour aus.

Konzert am Samstag

Neben zwei Pontifikalämtern mit Weihbischof Otto Georgens zum Auftakt und Bischof Karl-Heinz Wiesemann zum Abschluss der Wallfahrtstage gibt es am Freitag einen Heilungsgottesdienst, zu dem aus dem Salzburger Land Pfarrer Frank Cöppicus-Röttger anreist. Der Gottesdienst mit Einzelsegen (falls gewünscht) findet in der Wallfahrtskirche statt. Pfarrer Sehy freut sich darüber, dass der Sänger und Liedermacher Samuel Harfst mit seiner kleinen Band am Samstag nach langer Pause ein geistliches Konzert in modernem Stil gibt. Parallel zum sonntäglichen Pontifikalamt bietet Dully einen Kindergottesdienst an der Lourdesgrotte an.

Für alle Termine müssen sich die Teilnehmer anmelden. Der Wallfahrtshof ist auf rund 80 Sitzplätze begrenzt, die Wallfahrtskirche auf 48. Im Hof erreiche man gerade ein Zehntel der Zahl von 2019, als rund 800 Besucher zum Auftakt kamen, berichtet die organisatorische Leiterin Natalie Schehr. Damit brechen die Einnahmen erheblich ein. „Wirtschaftlich können wir nicht arbeiten. Aber es geht um das Signal: Ihr könnt wieder kommen. Und dieses Signal tragen die Mitarbeiter und die vielen ehrenamtlichen Helfer konsequent mit“, sagt Sehy. Am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag gibt es eine Bewirtung im Hof. Die Tische sind nummeriert, und es wird bedient. Auch dafür muss man sich anmelden.

Wallfahrtsfest

Mittwoch, 3. Juni: 19 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Otto Georgens (auch Livestream), kleine Lichterprozession und Bewirtung im Wallfahrtshof

Donnerstag, 4. Juni: 10 Uhr Pilgermesse (Livestream) mit den Pfarrern Matthias Leineweber (Waldfischbach-Burgalben) und Franz Ramstetter (Rodalben), Orgel Bernhard Haßler, Bewirtung im Wallfahrtshof; „Maria on Tour“, Stationen: 15.30 Uhr Caritas-Altenzentrum Maria Rosenberg, 16 Uhr Pfarrheim Donsieders, 17 Uhr Pfarrkirche Clausen, 18 Uhr Haus Martin Rodalben

Freitag, 5. Juni: 10 Uhr Pilgermesse (Livestream) mit Pfarrer Volker Sehy, Orgel Kay Hauck; 19 Uhr Heilungsgottesdienst mit Pfarrer Frank Cöppicus-Röttger (Livestream), Musik Dominique Haas und Team; 21 bis 10 Uhr „Gebet durch die Nacht“ in der Gnadenkapelle

Samstag, 6. Juni: 10 Uhr Pilgermesse mit Generalvikar Andreas Sturm (Livestream), 19.30 Uhr Konzert mit Samuel Harfst (Ticket im Vorverkauf 16,50 Euro).

Sonntag, 7. Juni: 10 Uhr Pontifikalamt mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann (Livestream), kleine Besetzung Hassler-Chor; 10 Uhr Kindergottesdienst an der Lourdesgrotte mit Diakon Steffen Dully, anschließend Bewirtung im Wallfahrtshof; 17.30 Uhr Holy Presence mit Pfarrer Volker Sehy (Livestream), Musik Chara Worship