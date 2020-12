In Sachen Stadttor in Hornbach wird es kommende Woche ein Treffen mit Verantwortlichen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) geben. Das berichtete Stadtbürgermeister Reinhold Hohn (FDP) auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Der Stadtrat hatte Ende September mit deutlicher Mehrheit die Weichen für eine bauliche Veränderung am Stadttor gestellt. Bis Mitte Oktober musste die Stadt beim Land darlegen, was rund ums Stadttor passieren könnte, Stichwort Zuschüsse aus Mainz. Es stehen mehrere Varianten im Raum. Einmal könnte das Stadttor von einer Mauer – aus Blickrichtung vom Kloster aus rechts vom Tor – flankiert werden. Folge: Der Verkehr würde nur noch durch das Tor rollen, eine Spur würde wegfallen.

Der LBM hatte stets eine Mauer mit einer Öffnung von rund drei Metern favorisiert, die Denkmalbehörde und der Ingenieur Klaus Meckler, der die Pläne im August im Rat vorstellte, möchten nur eine Öffnung von rund zwei Metern in der Mauer. Für eine dritte Variante – ohne Mauer und ohne Änderung der Verkehrsführung, hatten sich im September vor allem Jürgen Sauter und David Forbes (beide SPD) stark gemacht. Hohn hatte in der Diskussion im Stadtrat betont, dass in der Sache noch nichts endgültig beschlossen sei, dazu erst alle Behörden gehört werden müssten, womöglich auch die Bürger befragt werden könnten. Bei dem Treffen soll es laut Hohn auch um die Sanierung der Ortsdurchfahrt Hornbach gehen.