Am Montag und Dienstag, 16. und 17. November, arbeiten die Pfalzwerke in Horbach und Steinalben am Stromnetz. Während der Arbeiten von 8 bis 16 Uhr wird die Stromversorgung mittels Notstromaggregat gewährleistet. Laut Pfalzwerke muss allerdings mit kurzzeitigen Stromausfällen gerechnet werden. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Arbeiten nicht möglich. Einwohner sollten beispielsweise Computer oder Telefonanlagen schützen, indem sie die Geräte vom Netz trennen. Bei Heizungen sollte die Steuersicherung ausgeschaltet werden, raten die Pfalzwerke.