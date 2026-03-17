Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst, der Bechhofen in Atem gehalten hat. Der Mann soll aber nicht für alle Brände verantwortlich sein.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Polizei bereits in den frühen Morgenstunden des 11. Februar in Bechhofen einen mutmaßlichen Brandstifter verhaftet. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft unserer Zeitung mitteilte, handelt es sich dabei um einen 51-jährigen Mann. Der Beschuldigte soll für mehrere Brände verantwortlich sein. Er befinde sich seitdem in Untersuchungshaft und mache von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Für drei Taten Ende des Jahres 2025 könnte der Mann verantwortlich sein. So etwa für den Brand am 1. Oktober: Bewohner eines Grundstücks in der Eichelscheider Straße waren am frühen Mittwochmorgen um kurz vor 5 Uhr durch ein Geräusch geweckt worden. Sie bemerkten, dass es in ihrem Hof brannte. Zwar konnten sie das Feuer löschen, allerdings wurden ein dort geparktes Auto und ein Wohnwagen der Familie beschädigt. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen war damals auch, ob diese Schäden durch den Brand entstanden sind.

Für Brand im Feuerwehrhaus wohl nicht verantwortlich

Der Beschuldigte könnte noch für zwei weitere Brände in der Nacht vom 29. auf den 30. November verantwortlich sein. Am Samstag kurz vor 23 Uhr brannte in der Hochstraße geparktes Auto. Das Feuer wurde von Anwohnern und der Feuerwehr gelöscht. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Am Sonntagmorgen, kurz nach 6 Uhr, kam es auf einem Grundstück in der Eichelscheider Straße erneut zu einem Feuer. Durch das Gebell seines Hundes wurde einer der Hausbewohner aus seinem Schlaf gerissen. Er bekämpfte die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand jedoch laut Polizei ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Schon zuvor, beispielsweise im November 2023, war es in Bechhofen zu mysteriösen Bränden gekommen. So brannte am Morgen des 28. November 2023 ein Fahrzeug an der Arztpraxis. In den folgenden Nachtstunden brannte ein anderes Auto in unmittelbarer Nähe. Weil Fahrzeugbrände selten sind, wurde damals wegen Brandstiftung ermittelt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft teilt allerdings mit, dass sich der Tatverdacht gegen den Inhaftierten nur auf die drei Fälle des Jahres 2025 beziehe. Ein Zusammenhang mit den anderen Vorfällen „besteht nach gegenwärtigem Erkenntnisstand nicht“. Das gilt auch für den Brand am Feuerwehrhaus in der Nacht zum vierten Advent des Vorjahres. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass der Beschuldigte für eine eventuelle Brandstiftung hier ebenfalls nicht infrage komme.