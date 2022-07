Die Kreismusikschule und die Kreisvolkshochschule sind am 14. und 15. Juli geschlossen. Denn beide Einrichtungen ziehen um: von ihrem bisherigen Sitz im Nebengebäude der Kreisverwaltung in Pirmasens in ihre neue Unterkunft in der Delaware Avenue 12 in Pirmasens (Postfach 2265, 66930 Pirmasens). Ab Montag, 18. Juli, sind beide Einrichtungen wieder erreichbar, wie die Kreisverwaltung mitteilt: die Kreismusikschule Südwestpfalz unter E-Mail kms.info@lksuedwestpfalz.de und Telefon 06331 809-272 oder -612 und die Kreisvolkshochschule unter E-Mail info@kvhs-swp.de und 06331 809-336.