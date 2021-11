Wegen eines sexuellen Übergriffs an einer ehemaligen Schülerin verurteilte das Zweibrücker Amtsgericht am Mittwoch einen Musiklehrer aus Frankreich zu einer Geldstrafe von 4500 Euro – 90 Tagessätze á 50 Euro.

Laut Anklageschrift von Oberamtsanwalt Volker Gries berührte der Angeklagte eine damals 17-Jährige Schülerin beim Einzelunterricht unsittlich. Aus den polizeilichen Vernehmungen ging hervor, dass der Mann seine Schülerin von hinten festhielt und sie an den Brüsten und Genitalien berührte. Sie erlitt dabei einen Schock, der sie derart traumatisierte, dass sie nicht in der Lage war, sich zu wehren. Nach einem Störgeräusch in der Wohnung ließ der Lehrer von der jungen Frau ab. Sein Rechtsanwalt erklärte, dass bei seinem Mandanten der Eindruck entstanden sei, dass die 17-jährige Schülerin mit den Handlungen des deutlich älteren Lehrers einverstanden sei, da er keinen Gegenwillen erkannt habe.

Der Angeklagte erklärte sinngemäß, dass er vor den Trümmern seines Lebenswerkes stehe. Fast 25 Jahre habe er in Diensten einer Musikschule in der Südwestpfalz gestanden. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe verlor er in einem umfangreichen Arbeitsgerichtsprozess nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern auch sein internationales Renommee als Musiker. „Ich habe einen hohen Preis bezahlt und keine Aussicht mehr auf einen neuen Job“, so sein Kommentar. Da er geständig war, musste das Opfer nicht aussagen. Im Beisein seines Rechtsanwaltes akzeptierte der Mann das Urteil.