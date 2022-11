Nach sechs Aufführungen im Sängerheim des MGV Bruchweiler bringt das Mundarttheater Bruchweiler den Schwank „Alles bestens geregelt“ zum Abschluss am Samstag, 12. November, im Otfried-von-Weißenburg-Theater auf die Bühne.

Für die siebte und letzte Vorstellung am kommenden Samstag im Theater des Dahner OWG (Beginn: 20 Uhr) gibt es noch Karten, wie die Veranstalter mitteilen. Mit den vergangenen Aufführungen seien sie sehr zufrieden, stellt Hans Rösch fest, Mitbegründer der seit 40 Jahren bestehenden Theatergruppe und – mit 80 Jahren – noch selbst aktiv dabei. Sie seien ein „voller Erfolg“ geworden, hätten ihr Publikum zu Szenenapplaus und brüllendem Gelächter hingerissen – und manchen sogar dazu, sich die Aufführung zweimal anzusehen. Auch das Bühnenbild, ein Bauernhof, gemalt von Günter Wendel und seinem Sohn Rainer, beeindruckte viele Besucher.

Eintrittskarten für die letzte Aufführung am kommenden Samstag in Dahn gibt es noch im Vorverkauf bei der Tourist-Info im Rathaus der Verbandsgemeinde in Dahn, wo auch die bestellten und reservierten Karten bis Freitag abgeholt werden können.