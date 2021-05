Seinen 80. Geburtstag feiert morgen in der Rieschweilerer Hauptstraße Gerold Faß. Der Jubilar ist ein echtes Multitalent und als ehemaliger Postzusteller in der gesamten Region mindestens ebenso bekannt wie in Sportlerkreisen als Ex-Leistungssportler im Gehen. Aber auch als Baumeister, der aus Streichhölzern Modelle von Kirchen, Segelschiffen und bekannten Bauwerken bastelt, und als Musiker kennt man ihn.

Geboren wurde der Jubilar in Münchweiler an der Rodalb. Direkt nach der Hochzeit mit seiner Frau Betty zog Faß in deren Heimatdorf Rieschweiler. Als Postzusteller war er viele Jahre in den Postbezirken Stuttgart, Dahn, Merzalben und Pirmasens zu Fuß unterwegs und kennt daher so ziemlich alle Orte im Umkreis, besonders die Pirmasenser Stadtviertel und Orte in der Umgebung.

Dabei lief er täglich von zuhause auf die Arbeit nach Pirmasens. „Ich hatte jeden Tag 50 Kilometer Training. Ich bin bei Sonne und Schnee auf die Arbeit gelaufen, bin auf der Arbeit gelaufen und über Zweibrücken wieder nach Hause gelaufen“, erinnert sich Gerold Faß an seine Zeit als Leistungssportler. „Und abends bist du meist noch mal weg“, ergänzt Gattin Betty.

Damals waren seine Disziplinen 10, 20, 50 und 100 Kilometer Gehen. Auch an einem Marathon in Griechenland hat er einmal teilgenommen. Meterweise Medaillen und ein ganzer Schrank voller Pokale zeugen von seinen Erfolgen als Geher. Zweieinhalbmal hat er rein rechnerisch den Erdball umrundet, habe ihm mal jemand ausgerechnet. Und dreimal war er Sportler des Jahres: einmal in Pirmasens, einmal im Kreis Kaiserslautern und einmal in Zweibrücken.

Als Musiker hat er 20 Jahre lang Tanzmusik gemacht, unter anderem in der Taverne am Bleicherbach in Zweibrücken, aber auch in der Pirmasenser Gegend und in Clubs der Amerikaner. Heute ist der eigene Garten sein Hobby. Neben seiner Ehefrau Betty gratuliert morgen eine Tochter dem Multitalent.