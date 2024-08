In den 80er-Jahren war die Firma Motorrad-Götzl in der Nähe des Pirmasenser Meßplatzes nahezu jedem zweirad-affinen Südwestpfälzer ein Begriff. Seit 2005 befindet sich die Motorradwerkstatt nun in Höheischweiler.

Simone Götzl-Spreyer ist dort seit mittlerweile fast zwanzig Jahren die Herrin über die Zweiräder. Nach dem großen Werkstatt-Neubau 2005 übernahm sie die Geschäftsführung. „Verkauf und Reparatur nahezu aller Motorradmarken“ prangt in großen roten Lettern an der Werkstattwand. Und mittendrin Götzl-Spreyer, die KFZ-Meisterin. Das Temperament der 52-Jährigen lässt erahnen, welch ein Wildfang und Energiebündel sie schon als Kind war. Kaum auf den Beinen, mit zwei Jahren, machte ihr Großvater bereits mit ihr den Pfälzerwald unsicher. Ein paar Jahre später spielte sich ein Großteil ihres Tages schon in der Werkstatt ab. Sie hat sprichwörtlich Benzin im Blut und sie gibt auch heute noch gerne Gas. Lachend erzählt sie, dass sie mit ihrem kleinen Kinderfahrrad in der Werkstatt damals in die Grube fiel. „Mein Fahrrad war Totalschaden, mir ist aber nix passiert.“ Später durfte sie mit Papa Edi nach Fischbach zu den Motocross-Rennen. Er war Mitorganisator und hatte die Bahn dort mit aufgebaut. Die Motorrad-Leidenschaft und die Begeisterung fürs Schrauben hielt an, 1987 machte sie ihre Lehre und bekam ihren Gesellenbrief. Zehn Jahre später folgte der Meistertitel. Heute ist sie verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in der Gegend von Neunkirchen.

Tagsüber ist sie in Höheischweiler in der Werkstatt, in der es immer jede Menge Motorräder zu reparieren gibt. Von der kleinen Honda Dax über Motorroller und Quads bis zur schwersten Maschine: Die zierliche KFZ-Meisterin schreckt vor keinem Motor zurück und sie versteht ihr Handwerk. Ihre Kunden kommen teilweise sogar aus Heidelberg, Ludwigshafen und Umgebung. Zwischendurch ist auch immer mal ein Auto in der Mache. Götzl-Spreyer kriegt fast alles wieder zum Laufen. Von Zeit zu Zeit hilft auch noch Mama Götzl stundenweise und bestellt dann Ersatzteile, damit ihre Tochter währenddessen weiter schrauben kann.

Schmuck von der „Bastelbiene“

Doch seit ein paar Jahren gibt es auch noch eine andere, mehr feminine Seite der Schrauber-Lady. In einem Holland-Urlaub mit der Familie begann sie, für die Kinder Perlen-Armbänder zu basteln. Es folgten Armbänder für die Freunde der Kinder, später zu Weihnachten waren es Handy-Ketten und Armbänder mit Namen. Mittlerweile hat sie eine komplett selbst kreierte Biker-Schmuck-Kollektion in ihrer Werkstatt ausgestellt. Als „Die Bastelbiene“ findet man ihren Perlenschmuck mittlerweile auf Instagram und im gleichnamigen Whatsapp-Kanal.

Schmuck herzustellen sei ihr Ausgleich zur Schrauberei geworden und ihr Ehemann hat seiner „Bastelbiene“ nun zuhause eine eigene Schmuckwerkstatt eingerichtet. „Die besten Ideen für neue Schmuck-Kompositionen habe ich bei Vollmond“, erklärt Simone Götzl-Spreyer – und wenn sie mal nicht schlafen kann, dann wird halt Schmuck gebastelt. Schmuck und Schraubenschlüssel – eine gelungene Symbiose.