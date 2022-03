Ab Mittwoch, 9. März, bietet Morgenakademie der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz Interessierten zwölfmal mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr im Dr.-Lederer-Haus in Rodalben ein vielfältiges Programm im Stil eines Studium Generale.

Spezialisten ihres Fachgebiets referieren, geben damit Impulse und regen im Rahmen von Vorträgen, Präsentationen oder Gruppenarbeiten zur Auseinandersetzung mit spannenden Fragen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an. Mit dem Programm entdecken Teilnehmer neue Themen, erweitern ihr Allgemeinwissen und tauschen sich in diesem Forum aus.

Behandelt werden in diesem Semester die Themen: Rembrandt und das goldene Zeitalter des Barock in den Niederlanden und Daedalus und Ikarus, die Welt des Tees, Was ist liberal? – Teil 1: Negative und positive Freiheit – Erkundungen in Philosophie, Geschichte, Politik und Literatur,

Otto Dix – Babylon Berlin – Das Großstadt Triptychon und Otto Dix – Die sieben Todsünden, aktuelle Fragen der Kommunikation, Spinnen, zwei Vorträge zum Thema Globalisierung, experimentelle Kunst in Anlehnung an impressionistische Malerei (praktischer Workshop), Was ist liberal? – Teil 2: Die Feinde der Freiheit – Erkundungen in Philosophie, Geschichte, Politik und Literatur, Best Ager, die Apokalypse in der bildenden Kunst – Dürer, Facundus, Horst Haack, Anselm Kiefer und Francisco de Goya – Leben und Werk.

Die Teilnahme kostet 184 Euro zuzüglich einer Materialpauschale für den Workshop Experimentelle Kunst. Anmeldungen per E-Mail an info@kvhs-swp.de, über die Homepage kvhs-swp.de oder telefonisch unter 06331 809-336.