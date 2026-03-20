Günstigere Erdarbeiten schaffen Spielraum: Im Moosalbtal beginnt die Reaktivierung der Auenlandschaft wie geplant. Dabei gibt es auch eine positive Überraschung.

Die Renaturierung der Moosalbe zwischen Steinalben und Waldfischbach-Burgalben geht in die finale Phase. Ziel des Großprojekts in Rheinland-Pfalz ist es, den Bachlauf wieder naturnah herzustellen. Nach Verzögerungen rückt die Reaktivierung der Auenlandschaft in greifbare Nähe.

Nach aktuellem Stand können die umfangreichen Arbeiten im späten Frühjahr, Anfang Sommer beginnen. Der begleitende naturnahe Waldumbau ist bereits abgeschlossen. Er soll die Fichtenmonokultur durch einen stabilen Mischwald ersetzen.

Auch finanziell gibt es positive Nachrichten. Die Erdarbeiten waren mit 1,76 Millionen Euro kalkuliert. Von acht eingereichten Angeboten lagen sechs unter dieser Schätzung. Läuft alles nach Plan, reduzieren sich die Kosten für die Erdarbeiten um mindestens 400.000 Euro.

Angebote werden ein zweites Mal geprüft

Wegen der Preisdifferenz wurden alle Angebote erneut geprüft. Dabei wurde kontrolliert, ob sämtliche ausgeschriebenen Leistungen enthalten sind. Das hat sich bestätigt; offene Fragen des Auftraggebers wurden vom Bieter ordnungsgemäß beantwortet. Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Felix Leidecker (CDU), zeigte sich daher optimistisch, den Auftrag zu einem günstigeren Preis vergeben zu können.

Aktuell prüft die Vergabeplattform, über die ausgeschrieben wurde, die Angebote ein weiteres Mal. Erteilt sie – wie erwartet – grünes Licht, kann der Bürgermeister den Auftrag vergeben. Ziel ist es, die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.

Im Folgejahr ist die Sanierung des begleitenden Radwegs geplant. Dieses Projekt finanziert die Verbandsgemeinde mit Zuschüssen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes.