Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben geht testweise einen neuen Weg bei den Betreuungskräften an den Grundschule: Ab dem kommenden Schuljahr soll es an der Grundschule in Höheinöd eine fest angestellte Kraft geben.

Bisher wird die Betreuung über die reguläre Unterrichtszeit hinaus durch Honorarkräfte ermöglicht. Dieses Modell mit Honorarkräften hat sich aber aus Sicht von Schule und VG-Verwaltung aus verschiedenen Gründen als nicht ideal erwiesen. An der Grundschule in Höheinöd decken zum Beispiel fünf Honorarkräfte die zusätzlichen Betreuungszeiten ab. Für die Kinder bedeutet das, dass sie keine feste Bezugsperson haben. Die Einsatzplanung ist zudem erschwert. Vor allem die Lehramtsstudenten, die eingesetzt werden, müssen ihre Verfügbarkeit stark von den Unizeiten abhängig machen, was ihre Einsatzfähigkeit einschränkt.

Festangestellte mit 18-Stunden-Woche

Die Leiterin der Grundschule Höheinöd/Hermersberg, Monika Karst, und Udo Rapp von der Verbandsgemeindeverwaltung haben deshalb dem Verbandsgemeinderat vorgeschlagen, in Höheinöd einen Modellversuch zu starten. Es soll eine feste Kraft zur Betreuung der Kinder eingestellt werden. Eine 18-Stunden-Woche ist finanziell vorgesehen. Dazu sollen wöchentlich 3,25 Überstunden geleistet werden, die jeweils in den Ferien abgebaut werden können. Die fest angestellte Betreuungskraft soll eine Weisungsbefugnis gegenüber allen anderen Betreuungskräften erhalten, die weiter auf Honorarbasis arbeiten. Sie soll sich verbandsgemeindeweit um den Einsatzplan der Betreuungskräfte kümmern und erste Ansprechpartnerin sein, wenn sich Betreuungskräfte krank melden. Voraussetzung ist, dass die Person Erfahrung in der Betreuung von Grundschulkindern hat sowie über einen Führerschein verfügt. Es werde sicher nicht einfach, eine geeignete Person zu finden, sagte Rapp.

Mit Blick auf die Veränderungen, die ab 2026 anstehen, wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung sukzessive ausgebaut wird, empfehle es sich, diesen Weg mal zu testen, entschied der Rat. Die Stelle soll zunächst befristet für ein Jahr ausgeschrieben werden. Bewährt sich das Konzept, was im Grundsatz erwartet wird, soll die Arbeitszeit an die rechtlich steigenden Betreuungsansprüche angepasst werden.