Schrittweise wird die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Südwestpfalz erweitert und verbessert. Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten wie angekündigt einen neuen Standort eingerichtet und zwei bestehende mit dem neuen Standard 5G erweitert.

Die aktuellen Erweiterungen betreffen Eppenbrunn, Hermersberg und Obernheim-Kirchenarnbach. Dabei dient Obernheim-Kirchenarnbach auch der Versorgung entlang der Autobahn, Hermersberg der Versorgung entlang der Bahnstrecke. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung, teilte das Unternehmen dazu mit. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Die Telekom hatte neben Vodafone, O2 sowie 1und1 Lizenzen zum Netzausbau für den neuen Standard 5G ersteigert und liegt derzeit beim Netzausbau deutschlandweit vorne.

Bisher profitieren davon vor allem größere Städte. Das Mobilfunknetz in der Südwestpfalz weist insgesamt noch eine ungleichmäßige Versorgung auf: Während es vereinzelt bereits 5G-Standorte gibt, gibt es in anderen Orten noch komplette weiße Flecken, vor allem in grenznahen Bereichen.

Weitere zwölf Standorte geplant

Im Landkreis betreibt die Telekom nach eigenen Angaben im 46 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege somit bei rund 93 Prozent. Bis 2022 sollen weitere zwölf Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien an sechs Standorten Erweiterungen mit dem aktuellen Standard LTE geplant. Flächen für Dach- oder Mast-Standorte mietet die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm an.