Am Sonntag, 11. September, 16 Uhr, gibt es in der Katholischen Kirche St. Ludwig in Ludwigswinkel unter dem Motto „Wir sind stark“ ein Kinder- und Familien-Mitmachkonzert. Das Mitmach- und Mutmach-Konzert mit Uwe Lal für Kinder zwischen einem und zwölf Jahren und ihre Eltern dauert etwa 75 Minuten plus einer Pause von 15 Minuten, in der es kleine Snacks und etwas zu trinken gibt.

Kinderliedermacher Uwe Lal hat Hits wie „Robo-Dance“ und „Kinderzirkus“ geschrieben, von ihm stammt auch das Mitmach-Theaterstück „König Kurt“ und der „Frühsport Max“. Tanzen und spielen macht viel Spaß, aber noch mehr Freude bringt es, gemeinsam mit anderen zu singen, zu tanzen und zu spielen, was im Konzert eindrücklich bewiesen wird. Für jeden ist etwas dabei in diesem bunten Reigen aus Liedern und Aktionen, fantasievollen Masken und Requisiten.

Uwe Lal lebt bei Lüdenscheid. Etwa 120 Konzerte für Kinder und Erwachsene gibt er pro Jahr im ganzen Bundesgebiet. Der Eintritt ist frei, der Freundeskreis freut sich über eine Spende am Ende des Konzertes.