Die Trulber sind aufgerufen, sich während der durch die Corona-Pandemie bedingten Kontaktsperre nicht von der Langeweile besiegen zu lassen. Stattdessen sollen sie mit Bastelarbeiten ihren Ort verschönern und somit sich und andere zum Lächeln bringen – so eine Aufforderung der SPD-Ratsfraktion.

Noch ist nicht sicher, wie es ab 20. April mit dem öffentlichen Leben weitergeht. Zumindest bis dahin und vermutlich auch danach bestehen die Kontaktbeschränkungen. Der eine oder andere hat jedoch schon alles in Haus, Hof und Garten bestellt und fängt an, sich zu langweilen. Deshalb hat die sechsköpfige SPD-Fraktion im Ortsgemeinderat Trulben über Ostern eine Mitmachaktion gestartet.

Ideengeberin ist die Vorsitzende Jacqueline Wagner. Die Einwohner sind aufgefordert, der Langeweile Paroli zu bieten – mit Beiträgen zur Verschönerung des Ortsbildes in Trulben und seinen Ortsbezirken Felsenbrunner- und Hochstellerhof sowie Imsbacherhof. Dies soll mit Selbstgebasteltem gelingen. SPD-Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld sagte: „Für mich ist dies eine schöne Idee, die ich ausdrücklich begrüße.“ Der Aufruf lief über Facebook und über die App Dorffunk. Laut Hatzfeld wird die Dorffunk-App seit einigen Tagen erprobt, um Informationen aus der Gemeinde zu teilen.

#Trulwerstä

Der Bürgermeister hat seine Genehmigung zur Nutzung öffentlicher Grünflächen erteilt. Die Bürger sollen zusammen mit ihren Liebsten etwas gestalten, was den Ort schöner macht. Zum Beispiel könnten Blumen aus Holz zugeschnitten und bemalt werden, schlägt die SPD-Fraktion vor. Aus Konservendosen könnten Bienen gebastelt werden, aus Kronkorken Blüten. Pfalzsteine – hübsch gestaltete Steine, die normalerweise auf der Rückseite mit #Pfalzsteine beschrieben sind – könnten zu „Trulwerstä“ gestaltet werden, indem sie mit einem Motiv oder einem Spruch bemalt und dem Hashtag #Trulwerstä versehen werden – alternativ mit #Hogschlerstä oder #Imsbacherstä. Die entstandenen Werke sollen auf Wald-, Feld- und Wanderwegen in der Umgebung Trulbens verteilt werden.

Für die innerörtliche Verschönerung stehen folgende Grünflächen zur Verfügung: Fest- und Dorfplatz bei der Trualbhalle, Wappenstein in der Ortsdurchfahrt bei der Hollerdelle, Zunftbaumanlage bei der Kreuzung Haupt- und Hofstraße, Schlingelpfad zur St. Stephanuskirche, Pflanzinseln in der Dudenbach, der Rathausstraße sowie auf dem Imsbacherhof und die Ortsmitte auf dem Hochstellerhof mit dem Zentralen Omnibusbahnhof, dem „Ameisenplatz“ und der Bauminsel in der Ringstraße.

Wenn Feiern wieder erlaubt ist

Der Bürgermeister verspricht: „Die ersten fünf Personen, die ein Bild mit einem der Steine oder selbst gebasteltem Dorfschmuck auf Facebook oder Dorffunk posten, bekommen beim nächsten Fest, das wir in Trulben wieder gemeinsam feiern dürfen, ein Getränk ausgegeben.“