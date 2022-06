Trotz Corona muss der Turnerbund (TB) Hermersberg keine Mitgliederverluste vermelden. 433 Mitglieder zählt der Verein aktuell. Ende 2019 waren es 422 gewesen.

Das sei sehr erfreulich, sagte der Vorsitzende Jochen Werle, der bei der ersten Präsenz-Mitgliederversammlung seit Ausbruch der Pandemie in seinem Amt bestätigt wurde. Die Pandemie hatte aber auch beim TBH Folgen. Sportlich, würdigte Werle, seien Übungsangebote dank der Flexibilität und Kreativität der Übungsleiter noch vergleichsweise gut gemeistert worden. Online-Training, Training im Freien, nannte er als Stichworte. Aktuell läuft ein Kurs Outdoor-Yoga. Allerdings haben die Baumaßnahmen auf dem Vereinsgelände deutlich länger gedauert als erhofft. Corona verhinderte lange und oft, dass vorgesehene Eigenleistungen erbracht werden konnten, weil es über einen längeren Zeitraum immer wieder Kontaktbeschränkungen gab. Im April engagierten sich die Mitglieder für die Ukraine-Hilfe. Durch den organisierten Kuchenverkauf kamen 1500 Euro Spenden zusammen.

Vertreten ist der TB beim Wandertag der Verbandsgemeinde (26. Juni), und lädt am 16. Juli zum TBH-Sommerfest auf das Vereinsgelände mit Beach-Volleyballturnier ein. Tags darauf wird in einer Matinee das fertiggestellte Neubauprojekt (Gebäude mit Sanitärräumen und Lager, Unterstand) eingeweiht und am 20./21.August beteiligt sich der Verein am Schnapsgassenfest. Auch das Adventsturnen steht im Dezember auf dem Plan.

Gewählt

Vorsitzender: Jochen Werle, Stellvertreter: Matthias Kunow; Kassenwartin: Nicole Müller; Schriftführerin: Viviane Ziegler; Pressewart: Ralf Weis; Turnwartin: Anette Dahler, Leichtathletikwart: Philipp Reiser; Volleyballwart: Wolfgang Marhöfer; Vereinsausschuss: Heike Bold, Jana Dahler, Annika Ehrhart, David Faust, Wolfgang Faust, Christine Hartmann, Helmut Hartmann, Torsten Reichelt, Harald Schmitt, Zita Schmitt, Michael Sommer; Kassenprüfer: Günter Faust und Helmut Hartmann.