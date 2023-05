Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Illegale Müllablagerungen an den Containerstellplätzen sorgen seit Monaten für Ärger im Ort. Ortsbürgermeister Timo Bäuerle will nun dagegen vorgehen: mit einem Zaun und am liebsten auch mit Kameraüberwachung.

Timo Bäuerle, seit knapp einem Jahr Ortsbürgermeister der Gemeinde ist stinksauer. Grund sind die seit Monaten andauernden illegalen Müllentsorgungen an den beiden Containerstellplätzen,