Viele der 360 Wohnhäuser in Bottenbach sind laut Bürgermeister Klaus Weber Jahrzehnte alt und sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat befürwortet ein energetisches Quartierskonzept. Dies soll Private beim energetischen Sanieren unterstützen.

Für Privatleute ist eine energetische Sanierung über ein Quartierskonzept kostengünstiger. So ist etwa die Überprüfung samt energetischem Steckbrief für die Häuser im Quartier gratis. Ansonsten kostet so etwas schnell mal mehr als 1000 Euro. Laut Weber geht es bei dem Konzept nicht nur ums Stromsparen. Bereits jetzt werde in Bottenbach fast doppelt so viel „grüner“ Strom erzeugt (2,3 Millionen Kilowattstunden im Jahr) wie in Privathäusern verbraucht wird (1,26 Millionen Kilowattstunden pro Jahr).

Vielmehr werde geprüft, wo Häuser unnötige Energie verbrauchen, vor allem beim Heizen. So könne etwa das Dach, die Isolierung, die Fenster oder gar die ganze Heizungsanlage sanierungsbedürftig sein. Und beim Heizen setzten noch viele Bottenbacher laut Weber auf Öl und Gas.

Großteil wird gefördert

Der Großteil der Kosten wird von der KfW-Bank und vom Land gefördert. Für Bottenbach könne von Kosten von 50.000 Euro ausgegangen werden. Tatsächlich bezahlen muss die Gemeinde nur zehn Prozent, also 5000 Euro.